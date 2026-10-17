Bibi Zainab al-Kubra (s.a): Sauti ya Ukweli Isiyofutika Katika Historia ya Uislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Katika kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bibi Zainab al-Kubra (s.a.), mmoja wa wanawake mashuhuri katika historia ya Uislamu, tunakumbuka maisha yake yaliyojaa imani, subira, ujasiri na msimamo thabiti katika kutetea haki na ujumbe wa Ahlul-Bayt (a.s.).

Bibi Zainab (s.a.), binti wa Imam Ali (a.s.) na Bibi Fatima al-Zahra (s.a.), anajulikana kwa nafasi yake muhimu baada ya tukio la Karbala, hususan katika kufikisha ujumbe wa mapambano ya Imam Hussein (a.s.) na kufichua dhuluma zilizofanywa dhidi yake na watu wa nyumba ya Mtume (s.a.w.w.).

Miongoni mwa kauli mashuhuri zinazohusishwa na hotuba yake mbele ya Yazid bin Muawiya ni maneno yafuatayo:

«فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، وَلَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا»

“Wallahi! Hutaweza kufuta kumbukumbu yetu (kutajwa kwetu), wala kuuzima Wahyi wetu (Ufunuo wa Mwenyezi Mungu), wala kufikia utukufu wa Daraja letu.”

Kauli hii inaakisi msimamo wa Bibi Zainab (s.a) katika kutangaza ukweli kwa ujasiri, licha ya mazingira magumu aliyokabiliana nayo baada ya tukio la Karbala. Inatukumbusha kwamba dhuluma haiwezi kuufuta ukweli, wala vitisho haviwezi kuzima ujumbe unaosimama katika misingi ya haki na uadilifu.

Kwa hiyo, maadhimisho ya kuzaliwa kwa Bibi Zainab al-Kubra (s.a.) ni fursa ya kutafakari mwenendo wake wa kiimani, subira yake na mchango wake katika kuhifadhi na kuendeleza ujumbe wa Imam Hussein (a.s.) na Ahlul-Bayt (a.s.).

Chanzo: Bihar al-Anwar, Juzuu ya 45, uk. 135.

Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma cha Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania.