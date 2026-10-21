Ayatollah Ramezani: Upinzani ni rehema yenyewe; Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah alianzisha harakati ya kistaarabu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– kikao cha kitaaluma cha maandalizi ya Kongamano la Kimataifa kuhusu mwanazuoni na shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, kilicholenga kutathmini upya nafasi na mchango wake katika medani za kimataifa na ulimwengu wa Kiislamu, kilifanyika Jumatano, Oktoba 21, 2026, katika Majma‘ ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS), mjini Qom, Iran.

Ayatollah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa Majma‘ ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS), ambaye alikuwa mzungumzaji mkuu katika hafla hiyo, akizungumzia siku za kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Hazrat Fatima Zahra (AS), alisema kuwa moja ya mambo yaliyokuwa na umuhimu mkubwa kwake ni kuitambulisha jamii kwa Imamu na kuimarisha uhusiano wa watu naye.

Akirejelea kauli isemayo, “Mfano wa Imamu ni kama mfano wa Kaaba,” alifafanua kuwa kama ambavyo mtu anapaswa kuelekea Kaaba na kuizunguka kwa ajili ya ibada, badala ya kuitarajia Kaaba imjie, ndivyo inavyopaswa kuwa katika uhusiano wa waumini na Imamu.

Akieleza matokeo matatu muhimu ya uhusiano na Imamu, alisema: “Kumjua Imamu, kumpenda Imamu na kumtii Imamu kuna matokeo matatu muhimu kwa jamii. Kwanza, huondoa ukosefu wa maarifa katika jamii; pili, huondoa ujinga na uelewa potofu; na tatu, huondoa mwenendo wa kijahilia.”

Aliongeza kuwa mfumo wa Wilayat al-Faqih ni udhihirisho na mfano wa mfumo wa Uimamu, na kwamba ni njia ya kutoka katika ujahilia, hasa katika kipindi hiki ambacho jamii inakabiliana na ujahilia wa kisasa, ambao mapambano dhidi yake ni magumu zaidi kuliko ujahilia wa zamani.

Katibu Mkuu huyo wa Majma‘ ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS), akisisitiza umuhimu wa kuweka msingi wa kitaaluma na kinadharia wa suala la upinzani katika vyuo vya elimu ya dini, alisema:

“Leo tunapaswa kulijadili suala la upinzani sambamba na rehema, kama sehemu ya Uislamu wa rehema. Upinzani ni rehema yenyewe, na upinzani unapokuwepo, rehema ya Mwenyezi Mungu itaenea katika jamii ya wanadamu.”

Alisisitiza kuwa Uislamu unapaswa kutambulishwa kwa kuzingatia vipengele vyake vyote, akibainisha kuwa msimamo thabiti dhidi ya makafiri wenye uhasama, kama inavyoelezwa katika Qur’ani, ‘Ashidda’u ‘alal-kuffar’ (wenye msimamo mkali dhidi ya makafiri), pamoja na kukataa mamlaka za kidhalimu (kufr kwa taghut), vinapaswa kuzingatiwa kwa pamoja. Aliongeza kuwa Qur’ani Tukufu ina takribani aya 400 zinazohusiana kwa uzito na masuala ya upinzani na jihadi.

Vipengele vya utawala wa upinzani katika uzoefu wa Shahidi Nasrallah

Ayatollah Ramezani, akieleza kuwa fikihi ya upinzani katika uzoefu wa Shahidi Nasrallah ilikuwa mfumo wa utawala na uongozi ambao haukulenga ushindi wa kijeshi pekee, alifafanua vipengele mbalimbali vya mfumo huo.

1. Kipengele cha kanuni na maadili

Alisema: “Kipengele cha kwanza ni kile cha kanuni na maadili. Mtazamo wa kifiqhi wa Shahidi Nasrallah ulijengwa juu ya kukataa kutawaliwa na wengine, kulinda heshima ya jamii ya Kiislamu, kuhifadhi uhai wa watu, kutimiza ahadi na kuyapa kipaumbele mambo yenye umuhimu mkubwa zaidi. Misingi hii ilimfanya kuwa mmoja wa viongozi wakubwa wa kimkakati katika medani ya upinzani.”

2. Kipengele cha kimkakati

Ayatollah Ramezani aliongeza: “Kipengele cha pili kilikuwa cha kimkakati. Shahidi Nasrallah aliifanya kambi ya upinzani kuwa nguvu hai ya kuzuia mashambulizi ya adui. Kuweka suala la Palestina katika nafasi ya kipaumbele kulikuwa sehemu ya mkakati huo, wakati adui alikuwa ameweka kipaumbele chake cha kwanza katika kuuangusha mfumo wa utawala.”

Alisema pia kuwa Shahidi Nasrallah alisimamia kwa ustadi umoja wa medani mbalimbali za upinzani na kuhifadhi mshikamano wa ndani kati ya makundi tofauti ya Lebanon, jambo lililosaidia kusimamia medani hiyo kwa ufanisi.

3. Kipengele cha kitaasisi na kijamii

Akizungumzia mfumo wa usimamizi wa taasisi chini ya uongozi wa Shahidi Nasrallah, Katibu Mkuu huyo alisema kuwa Nasrallah alihimiza maamuzi ya pamoja katika masuala ya upinzani, maandalizi ya viongozi wa kijeshi, nidhamu ya kiusalama na mgawanyo wa majukumu.

Katika kipengele cha kijamii, upinzani ulionekana katika maisha ya wananchi kupitia utoaji wa huduma, kuzingatia haki, kujenga uaminifu na kuishi pamoja na wananchi kwa kuzingatia maadili ya Kiislamu.

Ayatollah Ramezani alisema sifa hizo zilimfanya Nasrallah kuwa mtu anayependwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Alikumbusha pia kuwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu alimwelezea Nasrallah kama “Sayyid shujaa wa Waarabu.”

Uaminifu wa Shahidi Nasrallah na namna maadui walivyoamini maneno yake

Akizungumzia namna Shahidi Nasrallah alivyowasiliana na watu na jinsi ujumbe wake ulivyopokelewa, Ayatollah Ramezani alisema:

“Ukweli na uaminifu wa Shahidi Nasrallah ulikuwa wa kiwango ambacho hata maadui zake walitilia maanani maneno yake kwa uzito mkubwa, hata zaidi ya wanavyowazingatia viongozi wao wenyewe. Wametaja jambo hili pia katika hotuba zao.”

Alifafanua kuwa vipengele hivyo kwa pamoja viliugeuza upinzani kuwa mfumo wa utawala na uongozi wenye uwezo wa kuweka mazingira ya kufikiwa kwa ustaarabu wa Kiislamu.

Wito wa kuimarisha nadharia ya upinzani katika vyuo vya elimu ya dini

Katika hitimisho lake, Ayatollah Ramezani alisisitiza kuwa ni muhimu kwa vyuo vya elimu ya dini kuijumuisha nadharia ya upinzani kama mojawapo ya mada muhimu katika fikihi ya kisasa.

Alisema kuwa, kwa bahati mbaya, sehemu kubwa ya mijadala ya fikihi imejikita katika ibada na fikihi inayohusu wajibu wa mtu binafsi, ilhali fikihi ya kijamii (fiqhi al-ijtima‘) na fikihi ya upinzani vinapaswa kupewa kipaumbele zaidi.

Alitoa wito kwa masomo ya juu ya fikihi (duruus al-kharij) katika maeneo hayo kuimarishwa na kupewa nafasi kubwa zaidi, ili kuwezesha kuwasilishwa kwa uelewa sahihi wa ukamilifu na upana wa fikihi ya Kiislamu kwa jamii ya kimataifa.