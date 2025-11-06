Ukimya wa Kamati ya Usimamizi wa Mkataba wa Usitishaji Vita Kuhusu Uhalifu Mpya wa Utawala wa Kizayuni

Azaldin: Adui tangu mwanzo haikuwa imezingatia kuacha mashambulizi, lakini Kamati ya Usimamizi wa Mkataba wa Usitishaji Vita hadi sasa haijachukua msimamo wowote dhidi ya adui wa Kizayuni.

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwanachama wa kundi la uaminifu kwa Mapambano katika Bunge la Lebanon amelaani ukimya wa Kamati ya Usimamizi wa Usitishaji Vita kuhusu ukiukaji wa mkataba huo na utawala wa Kizayuni.

Azaldin alisema: “Kamati ya Usimamizi wa Usitishaji Vita haijachukua msimamo wowote dhidi ya utawala wa Kizayuni kuhusiana na mashambulio ya kikatili ya leo.”

Mbunge wa Hizbullah aliongeza: “Adui tangu mwanzo haikuwa imezingatia kuacha mashambulizi, lakini Kamati ya Usimamizi wa Mkataba wa Usitishaji Vita hadi sasa haijachukua msimamo wowote dhidi ya adui wa Kizayuni.”

Alisisitiza: “Ni lazima kuepuka kuingizwa katika mazungumzo yoyote ambayo yanaweza kulazimishwa na Marekani.”