Kukamatwa kwa Kiongozi wa Dini wa Kiislamu Ohio na Maandamano Makubwa ya Waungaji Mkono Wake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, Ayman Suleiman, kiongozi wa dini wa Kiislamu mwenye asili ya Misri na mkazi wa jimbo la Ohio, Marekani, alikamatwa baada ya kwenda idara ya uhamiaji kufuatilia hali yake ya kisheria. Maafisa wa uhamiaji wa Marekani wanadai kuwa Suleiman hastahili kuendelea kupokea hifadhi kutokana na uanachama wake wa zamani katika taasisi ya kidini nchini Misri ambayo, kwa mujibu wao, inahusiana na ugaidi.

Suleiman, ambaye ana historia ya uandishi wa habari wakati wa mapinduzi ya Misri, alihamia Marekani mwaka 2014 na alipewa hifadhi mwaka 2018. Hadi alipokamatwa, alikuwa akifanya kazi kama kiongozi wa dini katika Hospitali ya Watoto ya Cincinnati.

Kukamatwa kwa kiongozi huyu wa dini kumezua hisia kali katika ngazi ya ndani na kitaifa. Kwa kupinga hatua hii, kundi la waungaji mkono wake walikusanyika kwenye Daraja la Roebling kati ya Cincinnati na Covington. Polisi waliingilia kati, wakiwakamata watu 13, ikiwemo waandishi wa habari wawili, na kuwashtaki kwa kusababisha vurugu za umma na kuzuia huduma za dharura.

Kwa sasa, mahakama ya shirikisho imepiga marufuku kuhamishwa kwa Suleiman kutoka Ohio, na kikao cha kusikiliza ombi lake la dhamana kitafanyika hivi karibuni. Mawakili wake wanasisitiza kwamba, akirudi Misri, maisha yake yatakuwa hatarini sana.

