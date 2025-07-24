Bunge la Utawala wa Israeli Lapitisha Mpango wa Kuunganisha Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), likinukuu Al Jazeera, Knesset ya Israeli (bunge la utawala wa Kizayuni) iliunga mkono pendekezo la kuunganisha Ukingo wa Magharibi kwa kura nyingi za wawakilishi 71 kati ya jumla ya wawakilishi 120.

Knesset ilianza majadiliano kwa lengo la kupiga kura juu ya muswada unaounga mkono wito wa kutumia mamlaka juu ya Ukingo wa Magharibi uliokaliwa.

Muswada huu uliwasilishwa na baadhi ya wanachama wa muungano tawala kabla ya Knesset kwenda likizo ya kiangazi.

Yariv Levin, Waziri wa Sheria wa utawala wa Kizayuni, alionyesha kuunga mkono muswada huu na kusema atapiga kura ya kuupitisha.

Pia, wanachama wa Knesset kutoka vyama vya "Zionism ya Kidini," "Likud," "Shas," na "Israel Beiteinu" walitangaza upinzani wao dhidi ya muswada huu.

Muswada huu si sheria inayotekelezeka, bali ni tamko la msimamo na hauulazimishi serikali ya Israeli, ambayo ina mamlaka ya kufanya maamuzi ya aina hii.

Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Kitaifa, katika hotuba yake katika Knesset, alitoa wito wa udhibiti kamili na kamili wa Israeli juu ya Ukanda wa Gaza katika awamu ya baada ya vita.

Wapinzani wa muswada katika Knesset (bunge la utawala wa Kizayuni)

Kwa upande mwingine, wapinzani wa Israeli walikosoa rasimu ya azimio.

Mwakilishi mmoja wa Chama cha Labour alisema kuwa lengo la rasimu hiyo ni kuficha kushindwa kwa baraza la mawaziri "lenye damu" la Benjamin Netanyahu katika pande zote, kuficha kushindwa kwake katika kusimamia vita vya Gaza na kutoa fursa kwa wenye msimamo mkali kukwepa utumishi wa kijeshi.

Ukosoaji wa wawakilishi wa Kiarabu katika Knesset (bunge la utawala wa Kizayuni)

Orodha ya Pamoja ya Kiarabu, kwa jina la mwenyekiti wake, Mansour Abbas, ilipendekeza rasimu mbadala inayotaka kuanzishwa kwa taifa la Palestina karibu na Israeli, kwa maisha salama, amani na ushirikishwaji.

Ahmed Tibi, mwanachama wa Knesset kutoka Orodha ya Pamoja ya Kiarabu, alipendekeza azimio mbadala linalotaka kuheshimiwa kwa maazimio ya kimataifa yanayohusu suala la Palestina.

Tibi alisema kuwa mipango ya kukalia Ukingo wa Magharibi ni sawa na utakaso wa kikabila. Pia alitoa wito wa kukomesha vita dhidi ya Gaza, kukomesha njaa huko, kutambuliwa kwa taifa la Palestina na kukomesha ukaliaji.