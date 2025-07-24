Shirika la AhlulBayt la Indonesia Lasisitiza Kuunga Mkono Kimsingi Palestina na Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Shirika la AhlulBayt la Indonesia (ABI) limethibitisha uungaji mkono wake endelevu na wa kimsingi kwa ajili ya haki ya taifa la Palestina, na pia haki ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kujihami kihalali baada ya shambulio la utawala wa Kizayuni. Shirika hilo pia limepinga mitazamo inayopunguza mzozo wa sasa kuwa suala la kimadhehebu.

Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Julai 21, 2025, Rais wa shirika hilo, Ustadz Zahir Yahya, alitangaza kwamba uungaji mkono wa taasisi hiyo unatokana na maadili ya Kiislamu, kanuni za kibinadamu za ulimwengu wote, na pia vifungu vya katiba ya Indonesia vinavyokataa aina yoyote ya ukoloni na ukaliaji.

Taarifa hiyo ilisema: "Palestina ni taifa lililokaliwa na kunyimwa haki zake za msingi; wakati Iran ni nchi inayotetea waziwazi haki za taifa la Palestina na yenyewe imekuwa shabaha ya shambulio la moja kwa moja la kijeshi la utawala wa Kizayuni."

Shirika hili lenye makao yake makuu Jakarta, limeelezea jibu la kijeshi la Iran kwa uvamizi wa utawala wa Kizayuni kama "haki halali ya kujihami" ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa, likirejelea kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa, kinachotoa haki kwa nchi kujihami halali dhidi ya shambulio la kijeshi.

Mzozo Sio wa Kimadhehebu

Shirika la AhlulBayt la Indonesia lilisistiza kuwa msimamo wao hautokani na siasa za kutafuta mamlaka wala ukabila. Taarifa hiyo iliendelea kusema: "Uungaji mkono wetu kwa Palestina na Iran hautokani na ushabiki wa kidini au siasa za kutafuta mamlaka, bali unatokana na kanuni za haki ya kijamii, uhuru wa mataifa na kusimama dhidi ya utawala wa kigeni."

Shirika hilo pia lilihalalisha msimamo wake kwa misingi ya kidini, likinukuu aya ya 194 ya Surah Al-Baqarah, inayoelezea waziwazi haki ya kulipiza kisasi dhidi ya uvamizi.

Mwishoni mwa taarifa hiyo, iliyopokelewa na ABNA Jumanne, Julai 22, Shirika la AhlulBayt la Indonesia lilitoa wito kwa Waislamu na taifa la Indonesia, wanapokabiliana na matukio ya ulimwengu, kuwa na mtazamo wa haki, ufahamu na usiokuwa na upendeleo wa kimadhehebu, na kusimama imara dhidi ya simulizi zenye kupotosha na kugawanya.

Shirika la AhlulBayt la Indonesia ni taasisi ya Kiislamu inayofanya kazi ikilenga maadili ya shule ya AhlulBayt (amani iwe juu yao) katika mila za Kiislamu. Taarifa hii imetolewa wakati hali ya Mashariki ya Kati ikiathiriwa sana na migogoro ya hivi karibuni kati ya utawala wa Kizayuni, Palestina na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.