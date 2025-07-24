Mwanamke Akamatwa kwa Kudaiwa Kujaribu Kumtesa Netanyahu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimedai kuwa Shin Bet (Shirika la Usalama wa Ndani la Israeli) limemkamata mwanamke mzee katikati ya ardhi zinazokaliwa kwa tuhuma za kujaribu na kupanga kumuua Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu.

Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni, mwanamke huyo alikusudia kumlenga Netanyahu kwa bomu.

Wakati huo huo, polisi wa utawala wa Kizayuni pia walidai: "Kwa ushirikiano na Shin Bet, tulimkamata mwanamke ambaye, akishirikiana na wengine, alikuwa akitaka kumuua waziri mkuu. Mwanamke huyu ni mkazi wa katikati ya Israeli na alikuwa akitaka kumlenga Netanyahu kwa bomu."

Polisi wa utawala wa Kizayuni walitangaza kuwa uchunguzi dhidi ya mwanamke huyo unaendelea na anatuhumiwa kwa kula njama ya kufanya kitendo cha kigaidi.

Maelezo zaidi bado hayajatolewa.