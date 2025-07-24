Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Kiislamu: Kukomesha Mauaji ya Kimbari huko Gaza ni Wajibu wa Kisharia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Kiislamu umetoa taarifa ukitaka kukomeshwa mara moja kwa vita vya Gaza na kusisitiza kwamba kukomeshwa kwa "mauaji ya kimbari katika Ukanda wa Gaza ni wajibu wa kisharia, kimaadili, na kibinadamu."

Taasisi hii ya kimataifa ya kidini, ikirejelea mauaji makubwa ya raia, hasa wanawake na watoto, imeonya kwamba kuendelea kwa hali ya sasa kutakuwa na matokeo hatari kwa usalama wa kanda na dunia.

Umoja huo umesema kuwa vitendo vya utawala wa Kizayuni vinakiuka kanuni za kibinadamu na sheria za kimataifa, na umeziomba jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kimataifa kuingilia kati mara moja ili kusitisha operesheni za kijeshi.

Katika taarifa hiyo pia imesisitizwa jukumu la Ummah wa Kiislamu katika kutetea Wapalestina wanaodhulumiwa na kuunga mkono upinzani wao halali.

Wanazuoni wa Kiislamu wamezihimiza serikali za Kiislamu kuchukua msimamo thabiti na wa pamoja na kuongeza shinikizo la kisiasa na kisheria dhidi ya utawala wa Kizayuni.

Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Kiislamu pia umetoa wito wa kufunguliwa mara moja kwa vivuko na kutumwa kwa misaada ya kibinadamu Gaza, na ulikosoa ukimya wa baadhi ya nchi kuhusu kuendelea kwa mgogoro huu.