Waziri Mkuu wa Iraq Asisitiza Hali Rasmi ya Hashd al-Shaabi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), baada ya mazungumzo ya simu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio na Waziri Mkuu wa Iraq Mohammed Shia al-Sudani, moja ya mada kuu ya mazungumzo ilikuwa sheria mpya ya shirika la Hashd al-Shaabi, ambayo kwa sasa inajadiliwa katika Baraza la Wawakilishi la Iraq.

Al-Sudani alisisitiza katika mazungumzo hayo: "Kupitishwa kwa sheria hii ni sehemu ya mchakato wa mageuzi ya usalama wa serikali yake na inatekelezwa kulingana na mpango rasmi uliopitishwa na bunge."

Aliongeza: "Kama taasisi zingine kama vile idara ya ujasusi na usalama wa kitaifa, Hashd al-Shaabi pia ni taasisi rasmi ya kijeshi inayofanya kazi chini ya amri ya Mkuu wa Jeshi la Iraq."

Matamshi ya Al-Sudani yametolewa wakati Marekani, katika taarifa rasmi, imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu sheria hii, ikiita kuwa ni sababu ya kuongezeka kwa ushawishi wa Iran na kudhoofisha uhuru wa Iraq.

Al-Sudani aliendelea kusisitiza kujitolea kwa serikali ya Iraq kwa sheria, uhuru wa kitaifa na umuhimu wa kurekebisha miundo ya usalama, akisema: "Lengo la sheria hii ni kuweka rasmi mfumo wa kisheria na kiutawala wa vikosi vilivyopo."