Kuongezeka kwa Ghasia za Kidini Katika Pwani ya Syria; Zaidi ya 1400 Wamekufa Katika Wiki Moja

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), likinukuu Shirika la Habari la Associated Press, kamati iliyounganishwa na serikali ya Julani nchini Syria imetangaza kuwa, wakati wa ghasia kubwa za kimadhehebu katika maeneo ya pwani ya nchi hiyo mapema Machi 2025, angalau watu 1443 waliuawa. Ghasia hizi ziliripotiwa zaidi katika maeneo yenye wakazi wa Alawi, na waathirika walijumuisha makumi ya watoto na wanawake.

Ripoti hiyo iliongeza kuwa machafuko haya yalianza na mashambulizi ya vikundi vyenye silaha dhidi ya raia na kuendelea na vitendo vya kulipiza kisasi kutoka kwa baadhi ya wakazi. Viongozi wa serikali ya Julani wamesisitiza kuwa migogoro hii haikuwa na asili ya kiitikadi (!) na mara nyingi ilitokana na nia ya kulipiza kisasi na hisia za kienyeji!

Kulingana na taarifa rasmi, zaidi ya watuhumiwa 300 wametambuliwa, ambapo 37 kati yao wamekamatwa na mchakato wa uchunguzi unaendelea. Vyanzo vya ndani pia vimeripoti uharibifu mkubwa wa mali za umma na makazi ya watu.

Wataalamu wameonya kuwa kuendelea kwa ghasia hizi kunaweza kuathiri vibaya mchakato wa ujenzi upya wa kisiasa na usalama nchini, ambao uko katika hali tete.

Kwa kuzingatia kuwa vikosi vilivyo chini ya amri ya Julani ndio chanzo kikuu cha mauaji haya, inaonekana kuwa idadi iliyotangazwa ya Waalawi na Druze waliouawa ni kubwa zaidi kuliko ile iliyotangazwa na magaidi wa Syria.