Mufti wa Jerusalem Azuiwa Kuingia Msikiti wa Al-Aqsa

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Jumapili, vikosi vya uvamizi vya Israel vilimkabidhi Sheikh Muhammad Hussein, Mufti Mkuu wa Jerusalem na maeneo ya Palestina, na khatibu wa Msikiti wa Al-Aqsa, agizo rasmi la kumzuia kuingia Msikiti wa Al-Aqsa kwa muda wa wiki moja; agizo ambalo linaweza kuongezwa.

Kwa mujibu wa tangazo la Jimbo la Jerusalem, vikosi vya uvamizi vilimwita Mufti Hussein na kumpatia agizo la kumzuia kuingia Msikiti wa Al-Aqsa, ambalo linaweza kuongezwa kwa siku nyingine nane. Sababu ya hatua hii imetajwa kuwa ni matamshi yake kuhusu Gaza katika hotuba ya Ijumaa.

Sheikh Muhammad Hussein alithibitisha kwamba asubuhi ya Jumapili aliitwa kwa mahojiano na shirika la ujasusi la Israel katika moja ya vituo ndani ya sehemu ya zamani ya jiji. Wito huu ulikuja baada ya kukosoa sera ya Israel ya kuwatia njaa Wapalestina huko Gaza katika hotuba yake ya Ijumaa.

Inafaa kumbuka kuwa vikosi vya uvamizi pia vilimkamata Sheikh Hussein kutoka viunga vya Msikiti wa Al-Aqsa Ijumaa iliyopita, lakini aliachiliwa baada ya muda mfupi.