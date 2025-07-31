Iran Yadai Uanachama Kamili wa Palestina katika Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Amir Saeid Iravani, Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, alisema Jumatano kwa saa za eneo katika Mkutano wa Kimataifa wa Palestina uliofanyika Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York: "Ukanda wa Gaza umebadilishwa na utawala wa Kizayuni wa Israel kuwa rundo la magofu, na maelfu ya wakazi wake wameuawa kikatili."

Mwanadiplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa aliongeza: "Wakati huo huo, utawala huu unakusudia kuambatanisha Ukingo wa Magharibi na maeneo ya Palestina yaliyokaliwa hapo awali, na kwa kuongezea, kinachoitwa Mkataba wa Ibrahim, haukuleta thamani yoyote ya ziada kwa utatuzi wa amani wa suala la Palestina; badala yake, ilihimiza tu utawala huu katika kuimarisha na kuendeleza sera zake za kuvuruga utulivu Palestina na kwingineko."

Iravani alisisitiza: "Kusitishwa mara moja na bila masharti kwa mapigano kunapaswa kutekelezwa. Ufikiaji kamili, usiozuiliwa na endelevu wa kibinadamu kwa Gaza na maeneo yote yanayokaliwa ya Palestina lazima uhakikishwe mara moja. Kusitishwa huku kwa mapigano kunapaswa kusababisha kusitishwa kwa mapigano kabisa, ambayo yatajumuisha ujenzi mpya wa Gaza kwa kuzingatia kikamilifu haki za taifa la Palestina."

Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa alieleza: "Uhamisho wowote wa lazima, iwe kutoka maeneo yanayoitwa 'salama', maeneo ya kinga, au jaribio lolote la kuhamisha au kuweka makazi ya lazima kwa Wapalestina katika maeneo mengine au nchi za tatu, lazima likataliwe kwa uthabiti. Mipango hii isiyo halali inachukuliwa kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na haipaswi kurekebishwa kwa kisingizio chochote."

Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa pia alisema: "Uanachama kamili wa Palestina katika Umoja wa Mataifa lazima upewe kipaumbele. Baraza la Usalama, kwa mujibu wa Kifungu cha 4 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa, lina wajibu wa kupendekeza uanachama wa Palestina."

Iravani alisisitiza: "Utawala wa Kizayuni lazima uwajibishwe kikamilifu kwa ukiukaji wa kimfumo na mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za kimataifa za haki za binadamu, ikiwemo uhalifu wa kivita, mauaji ya halaiki, utakaso wa kikabila, ukaliaji haramu unaoendelea na sera zake za ubaguzi wa rangi."

Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alieleza: "Amani ya haki na endelevu Palestina itawezekana tu kupitia utambuzi kamili wa haki ya asili ya taifa la Palestina ya kujiamulia hatima yao na kumaliza kabisa ukaliaji, ubaguzi wa rangi, na aina zote za utawala wa kikoloni. Tunataka suluhisho endelevu na tunaonya kuwa hakuna suluhisho litakalotegemea udhalimu, ubaguzi wa rangi na ukosefu wa usawa litakalodumu."

Nakala kamili ya hotuba ya Amir Saeid Iravani, Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, katika Mkutano wa Kimataifa wa Ngazi ya Juu wa Kutatua kwa Amani Suala la Palestina na Utekelezaji wa Suluhisho la Nchi Mbili (kinachoitwa) ni kama ifuatavyo:

Kwa Jina la Allah, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Ndugu Wajumbe,

Katika kipindi cha karibu miaka themanini, utawala wa Kizayuni katika maeneo ya Palestina umepatiwa marupurupu makubwa. Sera ya maridhiano imeshindwa kuleta amani na badala yake, imehimiza na kuimarisha sera za upanuzi za utawala wa Kizayuni. Tangu 1947, ukaliaji na kuunganisha maeneo ya Palestina na ujenzi wa makazi haramu umeendelea, na ukiukaji wa haki za asili za Wapalestina pia umeongezeka. Kwa kuongezea, maeneo ya Syria na Lebanon yako chini ya ukaliaji na uvamizi unaoendelea wa utawala wa Kizayuni.

Ukanda wa Gaza umebadilishwa na utawala huu kuwa rundo la magofu, na maelfu ya wakazi wake wameuawa kikatili. Wakati huo huo, utawala huu unakusudia kuambatanisha Ukingo wa Magharibi na maeneo ya Palestina yaliyokaliwa hapo awali. Zaidi ya hayo, kinachoitwa Mkataba wa Ibrahim haukuleta thamani yoyote ya ziada kwa utatuzi wa amani wa suala la Palestina; badala yake, ilihimiza tu utawala huu katika kuimarisha na kuendeleza sera zake za kuvuruga utulivu Palestina na kwingineko.

Hakuna hata moja ya maazimio ya Umoja wa Mataifa kuhusu suala la Palestina yaliyozingatiwa na utawala wa Kizayuni. Wakati huo huo, utawala huu umefurahia uungaji mkono usio na masharti wa Marekani katika Baraza la Usalama, na nchi hii, kwa kutumia kura za veto zipatazo hamsini, imeuhami dhidi ya haki na uwajibikaji. Hakuna shaka kwamba mtiririko usiozuiliwa wa silaha kwa Israeli umewezesha utawala huu kuendelea na vitendo vyake vya mauaji ya halaiki huko Gaza na kufanya uhalifu wa kivita katika kanda.

Ukatili wa utawala huu, ambao unapingana na sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, pia umeenea hadi katika eneo na mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kati ya Juni 13 na 25, 2025, miundombinu muhimu ya Iran, wanasayansi, raia ikiwemo wanawake na watoto, na maeneo ya raia, pamoja na vituo vya nyuklia vilivyo chini ya ulinzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, vililengwa na mashambulizi yasiyokuwa ya uchokozi kutoka kwa utawala wa Kizayuni; mashambulizi ambayo yalifanywa kwa ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Ndugu Wajumbe,

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inathibitisha tena uungaji mkono wake thabiti kwa taifa la Palestina katika kutambua haki yao isiyoweza kutengwa ya kujiamulia hatima yao. Iran inaamini sana katika upinzani dhidi ya ubaguzi wa rangi, ubabe, uingiliaji wa kigeni na ukaliaji, wakati huo huo ikitafuta na kukuza utatuzi wa amani wa migogoro. Katika miaka miwili iliyopita, Iran imesisitiza kwa dhati kusitishwa mara moja na bila masharti kwa mapigano katika Ukanda wa Gaza na imeonya mara kwa mara jumuiya ya kimataifa juu ya kuenea kwa mgogoro huo katika sehemu zingine za kanda ikiwa uvamizi na uhalifu wa utawala wa Kizayuni utaendelea.

Mkataba unaagiza kanuni ya kujiamulia hatima na kuweka juu ya Umoja wa Mataifa jukumu la kuheshimu haki ya kila taifa kuchagua kwa uhuru hatima yake. Kwa msingi wa imani hii, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inathibitisha tena msimamo wake wa kimsingi kwamba amani na usalama endelevu katika kanda utapatikana tu kupitia kuanzishwa kwa serikali huru na yenye mamlaka ya Palestina; serikali itakayotegemea mapenzi ya kweli ya wakazi wake wa asili, bila kujali dini na imani zao, wawe Waislamu, Wayahudi au Wakristo, na kupitia kura ya maoni huru na jumuishi. Kwa msingi huu, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesajili mpango wake wa kufanya kura ya maoni ya kitaifa kati ya Wapalestina ili kuamua mustakabali wa nchi yao, kama njia ya kidemokrasia zaidi ya kutatua suala la Palestina, katika hati S/2019/862.

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Hakuna shaka kwamba kile ambacho Wapalestina wamepata hadi sasa katika eneo la kisiasa ni matokeo ya damu na dhabihu za taifa la Palestina katika upinzani wao mtakatifu juu ya ardhi yao dhidi ya utawala wa Kizayuni na wafuasi wake. Kwa sababu ya dhabihu hizi na damu ya maelfu ya Wapalestina wasio na hatia ambao wameuawa na utawala huu katika miaka miwili iliyopita, juhudi zisizo na matunda za kuondoa suala la Palestina kutoka katika medani ya kimataifa zimeshindwa kabisa.

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaamini kwa uthabiti kwamba mpango wowote halisi wa kutambua haki zisizoweza kutengwa za taifa la Palestina lazima utegemee kanuni zifuatazo za msingi:

Kwanza, amani ya haki na endelevu Palestina itawezekana tu kupitia utambuzi kamili wa haki ya asili ya taifa la Palestina ya kujiamulia hatima yao na kumaliza kabisa ukaliaji, ubaguzi wa rangi, na aina zote za utawala wa kikoloni. Kufufua fomula zilizoshindwa na zisizoaminika hakutaleta chochote isipokuwa kuhalalisha uchokozi na kuimarisha udhalimu. Amani lazima itegemee mbinu halisi na ya kidemokrasia. Suluhisho lolote lisilokuwa na sifa hizi limehukumiwa kushindwa. Iran iko tayari kutekeleza wajibu wake katika kuunga mkono mbinu hii ya haki.

Pili, kusitishwa mara moja na bila masharti kwa mapigano kunapaswa kutekelezwa. Ufikiaji kamili, usiozuiliwa na endelevu wa kibinadamu kwa Gaza na maeneo yote yanayokaliwa ya Palestina lazima uhakikishwe mara moja. Kusitishwa huku kwa mapigano kunapaswa kusababisha kusitishwa kwa mapigano kabisa, ambayo yatajumuisha ujenzi mpya wa Gaza kwa kuzingatia kikamilifu haki za taifa la Palestina.

Tatu, uhamisho wowote wa lazima, iwe kutoka maeneo yanayoitwa 'salama', maeneo ya kinga, au jaribio lolote la kuhamisha au kuweka makazi ya lazima kwa Wapalestina katika maeneo mengine au nchi za tatu, lazima likataliwe kwa uthabiti. Mipango hii isiyo halali inachukuliwa kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na haipaswi kurekebishwa kwa kisingizio chochote.

Nne, uanachama kamili wa Palestina katika Umoja wa Mataifa lazima upewe kipaumbele. Baraza la Usalama, kwa mujibu wa Kifungu cha 4 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa, lina wajibu wa kupendekeza uanachama wa Palestina. Pendekezo hili lililochelewa linazingatia kanuni zilizoainishwa katika Mkataba na linaonyesha nia thabiti ya jumuiya ya kimataifa iliyoonyeshwa katika maazimio ya Baraza Kuu. Utaratibu huu haupaswi kuruhusiwa kuzuiwa kwa sababu ya maslahi machache ya mwanachama mmoja. Baraza Kuu, kama chombo chenye uwakilishi mpana zaidi katika Umoja wa Mataifa, lazima litekeleze jukumu lake linalostahili katika suala hili.

Tano, utawala wa Kizayuni lazima uwajibishwe kikamilifu kwa ukiukaji wa kimfumo na mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za kimataifa za haki za binadamu, ikiwemo uhalifu wa kivita, mauaji ya halaiki, utakaso wa kikabila, ukaliaji haramu unaoendelea na sera zake za ubaguzi wa rangi. Hakuna kinga au msamaha unaopaswa kufunika ukiukaji huu mkubwa. Kutokana na kuendelea kwa utawala huu kutozingatia Mkataba na maazimio ya Umoja wa Mataifa, uadilifu na uaminifu wa shirika hili lazima ulindwe kwa kutumia vikwazo maalum na kusitisha uanachama wake katika Umoja wa Mataifa.

Jaribio lolote la kurekebisha uhusiano na utawala wa Kizayuni wa Israeli, maadamu utawala huu unaendelea na ukaliaji haramu na kufanya uhalifu, litachukuliwa kama usaliti wa sheria za kimataifa na haki. Vitendo hivyo hudhoofisha amani na usalama wa kikanda na kimataifa, vinatoa uhalali usiofaa kwa vitendo vya uhalifu vya utawala huu na kumuwezesha kuwa mzembe zaidi katika kufanya ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa.

Tunataka suluhisho endelevu na tunaonya kuwa hakuna suluhisho litakalotegemea udhalimu, ubaguzi wa rangi na ukosefu wa usawa litakalodumu.