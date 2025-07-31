Ghalibaf: Iran Ililinda kwa Ukamilifu Ardhi na Watu Wake

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Mohammad Bagher Ghalibaf, Spika wa Bunge la Kiislamu, alasiri ya leo Jumatano katika Mkutano wa Sita wa Spika za Mabunge Duniani huko Geneva, alisema: "Leo tuko hapa Geneva kujadili suala la utandawazi kwa ajili ya amani na haki, wakati ambapo malengo haya yanadhoofishwa kimakusudi na daima, na uaminifu wa taasisi za kimataifa unashuka."

Aliongeza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hivi karibuni ilishambuliwa kijeshi waziwazi na utawala wa Kizayuni; shambulio ambalo lilifanywa kwa msaada na ushirikiano wa Marekani. Katika mashambulizi haya, takriban raia 1100 wa Iran walikufa shahidi."

Spika wa Bunge alieleza: "Uvamizi huu haukutokea baada ya kushindwa kwa mchakato wa kidiplomasia, bali katikati ya mazungumzo ya kisiasa. Iran ilikuwepo mezani pa mazungumzo na ilijitolea kwa mazungumzo, lakini walikuwa ni wavamizi ambao waliipindua meza ya mazungumzo na kuchagua njia nyingine. Katika kujibu uvamizi huu, Iran ililinda kwa ukamilifu ardhi na watu wake."

Spika wa Bunge alieleza: "Hatua ya uvamizi ya utawala wa Kizayuni, ambayo ilikuwa ukiukaji wa makusudi wa sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, ililaaniwa na nchi 120 duniani, lakini waungaji mkono wachache lakini wenye kiburi wa Wazayuni walizuia jumuiya za kimataifa kuchukua hatua madhubuti za kuwaadhibu Israeli wahalifu. Mnajua nini kitakuwa matokeo ya kutochukuliwa hatua kwa utawala wa Kizayuni?"

Ghalibaf aliongeza: "Taasisi ambazo zinapaswa kuwa walinzi wa amani zimebaki kimya mbele ya uvamizi na ukaliaji. Taratibu ambazo zinapaswa kuhakikisha haki, kiuhalisia huwashutumu waathirika na kuwapa wavamizi kinga, na miundo ambayo inapaswa kuwa huru na isiyopendelea, mara nyingi imekuwa zana ya unyonyaji wa kisiasa wa mataifa fulani."

Gaza ni Kituo cha Mtihani wa Dhamira ya Binadamu

Spika wa Bunge alieleza: "Wazayuni wanatumia njaa na ukame kama silaha ya mauaji ya halaiki. Gaza leo ni jumba la makumbusho ya uhalifu wa binadamu na maabara ya kupima teknolojia za mauaji; Gaza leo ni mahali ambapo haki ya kuishi huadhibiwa kwa risasi na njaa."

Aliongeza: "Gaza si tu nukta kwenye ramani, bali ni kituo cha mtihani wa dhamira ya binadamu. Tusibaki watazamaji wa mauaji ya halaiki huko Gaza, bali tunapaswa kuwazuia Wanazi wa karne ya ishirini na moja kabla haijachelewa."

Nakala kamili ya hotuba ya Spika wa Bunge la Kiislamu ni kama ifuatavyo:

"Kwa Jina la Allah, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Waheshimiwa Spika wa Mabunge, Mabibi na Mabwana; Leo tuko hapa Geneva kujadili suala la utandawazi kwa ajili ya amani na haki, wakati ambapo malengo haya yanadhoofishwa kimakusudi na daima, na uaminifu wa taasisi za kimataifa unashuka.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hivi karibuni ilishambuliwa kijeshi waziwazi na utawala wa Kizayuni; shambulio ambalo lilifanywa kwa msaada na ushirikiano wa Marekani. Katika mashambulizi haya, takriban raia elfu moja na mia moja wa Iran, ikiwemo wanasayansi kumi na nne mashuhuri na wanawake na watoto kadhaa, walikufa shahidi, na maelfu walijeruhiwa.

Katika mashambulizi haya, vituo vyetu vya nyuklia vya amani ambavyo vilifuatiliwa mara kwa mara na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, vililengwa. Shirika hilo hata halikukubali kulaani kitendo hiki haramu, na hivyo kuhalalisha shambulio hili na kumaliza sera za kutokomeza silaha za nyuklia.

Uvamizi huu haukutokea baada ya kushindwa kwa mchakato wa kidiplomasia, bali katikati ya mazungumzo ya kisiasa. Iran ilikuwepo mezani pa mazungumzo na ilijitolea kwa mazungumzo; lakini walikuwa ni wavamizi ambao waliipindua meza ya mazungumzo na kuchagua njia ya mzozo.

Katika kujibu uvamizi huu, Iran ililinda kwa ukamilifu ardhi na watu wake. Taifa letu, imara, lenye umoja na lenye fahari, lilisimama imara na kila mtu aliona kwamba Iran ilitoa jibu la kuangamiza kwa utawala wa Kizayuni na anga ya maeneo yaliyokaliwa yalivunjwa, na wavamizi walilazimishwa kuomba kusitisha mapigano.

Hatua ya uvamizi ya utawala wa Kizayuni, ambayo ilikuwa ukiukaji wa makusudi wa sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, ililaaniwa na nchi mia moja na ishirini duniani, lakini waungaji mkono wachache lakini wenye kiburi wa Wazayuni walizuia jumuiya za kimataifa kuchukua hatua madhubuti za kuwaadhibu Israeli wahalifu. Mnajua nini kitakuwa matokeo ya kutochukuliwa hatua kwa utawala wa Kizayuni?

Kutochukuliwa hatua kwa uvamizi kama huo, si tu kunaweka shakani uhalali wa mfumo wa kimataifa bali pia hubeba ujumbe hatari kwa amani ya dunia na kumsukuma mvamizi kupanua uhalifu wake.

Taasisi ambazo zinapaswa kuwa walinzi wa amani zimebaki kimya mbele ya uvamizi na ukaliaji. Taratibu ambazo zinapaswa kuhakikisha haki, kiuhalisia huwashutumu waathirika na kuwapa wavamizi kinga, na miundo ambayo inapaswa kuwa huru na isiyopendelea, mara nyingi imekuwa zana ya unyonyaji wa kisiasa wa mataifa fulani.

Leo, nguvu ileile ya uharibifu inaendelea na uharibifu wake na uvamizi. Huko Gaza, zaidi ya Wapalestina sitini elfu wamepoteza maisha yao kutokana na mauaji ya halaiki ya Wazayuni. Nchini Lebanon na Syria pia mashambulizi ya angani ya utawala wa Kizayuni yanaendelea, ambayo yanawaacha familia bila makazi na kulenga miundombinu. Katika mwezi uliopita pekee, zaidi ya watu mia sita, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, waliuawa wakiwa kwenye foleni za kupata chakula. Wazayuni wanatumia njaa na ukame kama silaha ya mauaji ya halaiki. Kuchapisha picha za watoto wanaosumbuliwa na njaa huko Gaza ni aibu kwa wote. Gaza leo ni jumba la makumbusho ya uhalifu wa binadamu na maabara ya kupima teknolojia za mauaji; Gaza leo ni mahali ambapo haki ya kuishi huadhibiwa kwa risasi na njaa; kwa sababu, kulingana na waziri wa ulinzi wa utawala wa ubaguzi wa rangi wa Israeli, wanawaona Wapalestina kama 'wanyama wanaofanana na binadamu' ambao hawapaswi kuruhusiwa kupata maji na chakula.

Gaza si tu nukta kwenye ramani, bali ni kituo cha mtihani wa dhamira ya binadamu. Tusibaki watazamaji wa mauaji ya halaiki huko Gaza; badala yake tunapaswa kuwazuia Wanazi wa karne ya ishirini na moja kabla haijachelewa. Asante kwa umakini wenu."