Mufti wa Oman Awasifu Wajeshwaji wa Yemen: Wamevunja Hadithi Zote

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), Sheikh Ahmad bin Hamad al-Khalili, Mufti wa Usultani wa Oman, alituma ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X akiwasifu mashujaa wa Yemen na kuwaelezea kama mashujaa wasio na kifani ambao wamevunja kila hadithi.

Aliandika: "Tunawaheshimu mashujaa jasiri na mashuhuri wa Yemen ambao wamevunja kila hadithi na kuwalazimisha maadui wote kurudi nyuma. Bado wanaendelea kuwafuatilia meli za adui, popote walipo."

Mufti wa Oman aliongeza: "Hongera kwa wanaume hawa simba ambao hakuna anayethubutu kuingilia mipaka yao. Mungu awaongezee ustahimilivu wao, utulivu wao, nguvu zao na ujasiri wao, awaondoe vikwazo katika kazi zao na awawezeshe kupata ushindi mkubwa."

Sheikh al-Khalili alisisitiza mwishoni: "Na Mungu ana nguvu juu ya mambo yote. Humheshimisha amtakaye na kumdhalilisha amtakaye. Kheri iko mikononi mwake na yeye ana uwezo juu ya kila kitu. Utawala na sifa ni zake peke yake. Tunamuomba Mungu kwamba hivi karibuni, kwa mikono yao na mikono ya wapiganaji wengine mashujaa, ataleta ushindi mkubwa."