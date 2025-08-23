Maelezo ya Mpango wa utawala wa Kizayuni wa kuikalia Gaza; Kamari ya Netanyahu iliyohukumiwa kushindwa

Kulingana na shirika la habari la Abna, likimnukuu Al Jazeera, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimefichua maelezo ya mpango mpya wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni wa kuikalia mji wa Gaza, ambao umeidhinishwa na jeshi la utawala huo.

Kulingana na ripoti hiyo, mpango uliotajwa unajumuisha kuhamishwa kwa wingi kwa wakazi wa mji wa Gaza, na Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi la Kizayuni, Eyal Zamir, hapo awali aliidhinisha mpango huu katika mkutano maalum wa Brigedi ya Gaza. Habari za hivi punde pia zinaonyesha kwamba awamu ya kwanza ya operesheni ya jeshi la Kizayuni ya kuikalia mji wa Gaza imeanza.

Awamu 2 za mpango wa kuikalia Gaza

Kulingana na madai ya vyombo vya habari vya Kizayuni, mpango huu unajumuisha awamu kuu mbili: Awamu ya kwanza ilianza na mbinu ya ardhini ya kuuzingira mji. Wakati wa awamu ya pili, ambayo inachukuliwa kuwa awamu kuu, vikosi vya Kizayuni vitaingia polepole katika mji wa Gaza, sambamba na mashambulizi makubwa ya anga. Makadirio ya awali yanaonyesha kwamba utekelezaji kamili wa mpango huu utachukua takriban miezi minne.

Operesheni hii pia inajumuisha kuhamishwa kwa wingi kwa wakazi wa Gaza ndani ya angalau wiki mbili. Kabla ya hapo, Eyal Zamir, Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi la Kizayuni, alitangaza kwamba jeshi linajiandaa kuanza awamu mpya ya operesheni ya "Magari ya Gideoni," ambayo inalenga kuongeza mashambulizi dhidi ya harakati ya Hamas katika mji wa Gaza.

Vyanzo vya Kiebrania vilionyesha kuwa takriban wanajeshi 80,000 wanashiriki katika kuzingirwa kwa Gaza kama sehemu ya mpango ambao umeidhinishwa na baraza la mawaziri la Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, na ambao unatoa mazingira ya kuikaliwa kikamilifu kwa Ukanda wa Gaza.

Vyanzo vya Kizayuni vilithibitisha kwamba wanawake 5,000 waliajiriwa kwa ajili ya misheni ya mapigano mwaka jana ili labda waweze kufidia upungufu mkubwa wa nguvu kazi katika jeshi la utawala wa Kizayuni. Wakati huo huo, wanajeshi wa akiba bado wanakabiliwa na tatizo la uchovu, na Waharedi wa kimsimamo mkali wanakwepa utumishi wa kijeshi.

Makadirio ya jeshi la Israel yanaonyesha upungufu wa wanajeshi zaidi ya 12,000 katika jeshi. Redio ya jeshi la Kizayuni iliripoti kuwa kutowatumia Waharedi kutokana na ukosefu wa wanajeshi kumesukuma jeshi kutafuta suluhisho mbadala ili kufidia upungufu wa nguvu kazi yake.

Mohannad Mustafa, mtafiti wa masuala ya utawala wa Kizayuni, kuhusu mpango wa Wazayuni wa operesheni huko Gaza, alisema kwamba inaonekana jeshi la Israel kimsingi limelazimika kukubali uamuzi wa viongozi wa kisiasa.

Aliongeza kuwa kuna wasiwasi mkubwa nchini Israel kuhusu matokeo ya kuanza kwa operesheni hiyo, ambapo jambo muhimu zaidi ni kifo cha idadi kubwa ya wanajeshi kutokana na ukosefu wa makubaliano ya ndani kuhusu vita, jambo ambalo linaweza kuongeza hasira ya umma dhidi ya baraza la mawaziri na jeshi.

Inafaa kutajwa kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni siku ya Jumatano lilitangaza kuanza kwa awamu ya kwanza ya operesheni ya kuikalia mji wa Gaza na lilitangaza kuwaita maelfu ya wanajeshi wa akiba. Wachambuzi wa kisiasa wanaamini kwamba kuingia kwa wingi kwa wanajeshi wa uvamizi katika moyo wa mji wa Gaza kutaweka maisha yao hatarini na hivyo, Netanyahu ameweka kamari ambayo itasababisha tu kushindwa.