Afisa wa zamani wa Marekani: Tel Aviv inataka kuanzisha vita vipya

Kulingana na shirika la habari la Abna, aliyekuwa Naibu Mshauri wa Usalama wa Kitaifa wa Marekani alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni, badala ya kumaliza mzozo wa maafa huko Ukanda wa Gaza, uko kwenye hatihati ya kuanzisha vita vipya katika Ukingo wa Magharibi.

Aliongeza kuwa Tel Aviv itafuata njia mbili hatari katika siku zijazo. Utawala wa Kizayuni ulifanya kosa la kimkakati la maafa kwa kuwatesa kwa njaa Wapalestina huko Ukanda wa Gaza.

Eyal Zamir, Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi la Kizayuni, alisema jana kuwa hakuna sehemu yoyote katika Ukingo wa Magharibi ambapo wanajeshi wa Kizayuni hawawezi kuingia.

Alipokuwa katika Ukingo wa Magharibi, alisema kwamba vita vinaendelea.