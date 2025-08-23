Kuongezeka kwa kasi kwa mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya Wapalestina huko Ukingo wa Magharibi

Kulingana na shirika la habari la Abna, likimnukuu Al Jazeera, The Atlantic, likimnukuu afisa mmoja wa usalama wa utawala wa Kizayuni aliyetembelea kambi za Ukingo wa Magharibi, liliripoti kwamba mashambulizi ya kikatili ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya Wapalestina yameongezeka kwa kiasi kikubwa.

Aliongeza kuwa mashambulizi haya yameongezeka kutoka matukio 90 kwa mwezi mwanzoni mwa mwaka 2025 hadi zaidi ya matukio 200.

Inafaa kutajwa kuwa silaha mbalimbali zimesambazwa kwa wingi miongoni mwa walowezi wa Kizayuni na matumizi yake yameenea.

Jarida hili la Magharibi pia lilimnukuu Jenerali mstaafu wa utawala wa Kizayuni, Nimrod Shefer, ambaye aliandika kwamba kuanzisha vita ni mkakati unaomfaidi Netanyahu, na si mtu mwingine yeyote.