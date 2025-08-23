Kuzuiliwa kwa kombora lililorushwa kutoka Yemen juu ya anga ya Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul Bayt (a) - Abna, vyombo vya habari vya Israel leo (Ijumaa) vilitangaza kwamba mifumo ya ulinzi ya Israel imefanikiwa kuzuia kombora lililorushwa kutoka Yemen.

Kituo cha televisheni cha Channel 12 cha Israel kinaripoti kwamba mashuhuda wa tukio hilo katika kituo cha maeneo yaliyokaliwa walisikia milipuko mikubwa.

Kituo hicho kiliongeza kuwa kombora la Yemen liligawanyika vipande kadhaa vya mlipuko angani, na licha ya ugumu wa kulizuia, tukio hilo liliisha bila uharibifu.

Kulingana na ripoti, baada ya kurushwa kwa kombora hilo, safari za ndege katika Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion (mashariki mwa Tel Aviv) zilisitishwa.

Kwa upande mwingine, shirika la huduma za dharura na misaada la Israel liliripoti majeraha yaliyosababishwa na msongamano na watu kukimbilia kwenye makazi wakati ving'ora vya onyo vilipoanza kulia. Pia, vipande vya kombora lililozuiliwa vilianguka kwenye moja ya makazi ya Israeli.

Hapo awali, jeshi la Israel pia lilitangaza kwamba limezuia ndege isiyo na rubani iliyorushwa kutoka Yemen; ndege isiyo na rubani ambayo ilisababisha ving'ora vya dharura kulia katika makazi yaliyo karibu na Ukanda wa Gaza. Kulingana na jeshi la Israel, kuzuiliwa kwa ndege hii isiyo na rubani kulifanyika kwa mafanikio baada ya majaribio kadhaa.

Katika miezi ya hivi karibuni, vikosi vya jeshi vya Yemen vimefanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Israeli kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani, na pia wamelenga meli zinazohusiana na Israeli au zinazoelekea kwenye bandari zake. Makombora na ndege zisizo na rubani za Yemen kawaida hulenga maeneo ya kusini na kati ya Israeli.

Tangu Oktoba 7, 2023, Israel imetenda uhalifu mkubwa huko Ukanda wa Gaza, ikiwemo mauaji, njaa, uharibifu na uhamishaji wa watu kwa wingi. Kulingana na takwimu rasmi, mauaji haya ya halaiki hadi sasa yamesababisha vifo vya watu 62,263, majeruhi 157,365 (hasa wanawake na watoto), zaidi ya 9,000 waliopotea, mamia ya maelfu ya watu waliohamishwa na vifo vya watu 273 kutokana na njaa (ikiwemo watoto 112).