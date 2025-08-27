Il Ministro della Difesa: Le capacità militari dell'Iran hanno dimostrato la vulnerabilità di Israele

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), si è tenuto un incontro congiunto del Ministro della Difesa con i membri della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera e i presidenti delle commissioni del Parlamento islamico. Amir Aziz Nasirzadeh, durante l'incontro con la Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera e i presidenti delle commissioni parlamentari, ha sottolineato, riferendosi ai risultati dell'industria della difesa: "Nel quadro delle direttive del Comandante in Capo Supremo, volte a mantenere e migliorare costantemente la prontezza ad affrontare le minacce dei nemici, le forze armate, con spirito di autosufficienza, basandosi sulla forza della fede, sulla conoscenza e sulla continua innovazione e sulle nuove tecnologie, e il Ministero della Difesa, con un approccio basato sulla jihad, hanno dimostrato al mondo la vulnerabilità del malvagio regime sionista, in particolare nella recente guerra imposta."

Ha continuato: "Nell'ultima difesa sacra e nazionale, le forze armate, utilizzando le conquiste delle avanzate industrie della difesa, sono riuscite a superare con successo, con operazioni offensive, le difese a più strati e avanzate del regime sionista, supportate da altri governi occidentali e dagli Stati Uniti, e a distruggere molti dei loro obiettivi militari con missili che sono il frutto degli sforzi dei nostri scienziati della difesa."

In questo incontro, tenutosi in occasione della commemorazione dell'industria della difesa e durante la Settimana del Governo, i capi dell'organizzazione politico-ideologica e della protezione delle informazioni e i vice-ministri competenti del Ministero della Difesa hanno spiegato il processo delle azioni, l'approccio strategico e attuale, nonché le interazioni del Ministero della Difesa con il Parlamento, il Governo e le forze armate, e hanno chiarito la situazione della prontezza difensiva.

Durante il prosieguo dell'incontro, i membri della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera e i presidenti delle commissioni specializzate del Parlamento islamico hanno elogiato i risultati delle forze armate e la vittoria della nazione iraniana nella guerra imposta dal regime sionista, e hanno sottolineato l'impegno e il rafforzamento delle azioni delle forze armate per migliorare le capacità dell'industria della difesa in settori strategici come lo sviluppo della potenza missilistica, della difesa aerea, della cyber-difesa e di altri settori di combattimento terrestre, aereo e marittimo, al fine di ottenere maggiori capacità tecnologiche e difensive nazionali congiunte, e hanno espresso la disponibilità del Parlamento a sostenere le forze armate e le industrie della difesa.

Il miglioramento del benessere dei dipendenti e dei pensionati delle forze armate e la fornitura completa e tempestiva di risorse e crediti per rafforzare la base difensiva del paese nell'anno in corso e nel disegno di legge di bilancio annuale sono stati altri punti sollevati e sottolineati dai rappresentanti parlamentari.