Watu wa dunia wako upande wa Iran, vyombo vya habari vya Magharibi vinaeneza uongo / Kisa cha ushauri wa Hajj Qasim kwa Shahidi Fakhrizadeh

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- "Muhammad", kijana raia wa Marekani, baada ya kusomea moja ya taaluma za sayansi za kimaumbile aliamua kujifunza elimu za dini. Tangu miaka mitatu sasa amekuwa akihudhuria ziara ya Arubaini, na katika safari ya matembezi ya Arubaini ya Imam Husayn (a.s) alikutana na kituo cha kitamaduni cha "Shahidi Ibrahim Hadi". Muhammad ambaye alizaliwa katika familia ya Kiislamu ya Kishia na kuishi Marekani kwa miaka mingi, anataka kuyabeba mafundisho aliyopata katika safari ya Arubaini na kuyapeleka nchini mwake.

Anaamini kuwa leo vyombo vya habari vya Magharibi vipo mstari wa mbele katika kupiga vita Uislamu na ukweli na haviruhusu ukweli kuwafikia watu wa Ulaya na Marekani. Hata hivyo matukio ya miaka miwili iliyopita Mashariki ya Kati, hasa mauaji ya kikatili ya watu wa Gaza, yamesababisha watu wa nchi za Magharibi kugundua ukweli ulio kinyume na maslahi ya watawala wa Kizayuni na Kimarekani. Yeye katika utangulizi wa mazungumzo yake anatumia kauli ya "Subhanallah" na anaamini watu wengi duniani wanatafuta mfumo wa haki ya kimataifa, na iwapo Imam Mahdi (aj) atawatambulishwa kwao hakika watakubali uongozi wake. Kwa sababu za kiusalama, jina kamili na picha yake havikutajwa.

Mahojiano ya ABNA na raia huyu wa Marekani

ABNA: Tafadhali jitambulishe kwanza na utuambie ni mara ya ngapi umehudhuria ziara ya Arubaini?

Muhammad: Mimi ni "Muhammad" kutoka Marekani. Wazazi wangu ni Waislamu na Mashia. Alhamdulillah hii ni mara yangu ya tatu kupata fursa ya kwenda Arubaini. Mara ya kwanza nilipofika Karbala nilikutana na ukurasa wa kituo cha "Shahidi Ibrahim Hadi", nikawatumia ujumbe kuwa naweza kuwasaidia, nao walinikaribisha na InshaAllah uwezo wa kushirikiana na kituo hiki cha kitamaduni ulipatikana.

ABNA: Kwa mtazamo wako hali ya maisha ya Muislamu huko Magharibi hususan Marekani ikoje?

Kwa hakika naweza kusema maisha ya Waislamu na Mashia Magharibi ni magumu sana, lakini hata nje ya nchi za Magharibi pia maisha kwa Waislamu yamekuwa magumu, kwani mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya Magharibi vimepenya katika jamii za Iran na nchi nyingine za Kiislamu. Dunia yote imeunganishwa. Uunganisho huu ingawa una mazuri na fursa nyingi na unaweza kuhesabiwa kama mageuzi ya kimataifa, lakini pia una matokeo mabaya yanayofanya maisha ya Waislamu huko Magharibi yawe magumu. Hata hivyo, kwa kuwa tunaamini Imam Mahdi (aj) si kiongozi wa Iran au Syria na Lebanon pekee, bali kiongozi wa dunia nzima, basi tunaendelea na shughuli zetu Magharibi ili kuwasaidia watu wa nchi za Ulaya na jamii za Magharibi wapate maandalizi ya kukubali uongozi wa Imam Mahdi (ajtf).

ABNA: Ukirudi kutoka ziara ya Arubaini, unawasimuliaje marafiki zako Marekani kuhusu Arubaini, malengo yake na mashaka wanayovumilia watu katika safari hiyo?

Muhammad: Subhanallah, nafikiri moja ya njia za kuufikisha ukweli wa Arubaini kwa marafiki wangu wasio Waislamu, hasa wale walio na ufahamu wa kisiasa, ni kuzingatia maneno haya ya Imam Ali (a.s): "Ili ubaini jopo la haki, tazama mishale ya adui inakwenda wapi." Kwa sasa tunaona mashambulizi mengi yanakwenda kuelekea Arubaini, ingawa siyo kwa njia ya kijeshi wala ya kimwili kwa sababu Alhamdulillah kwa upande wa ulinzi na usalama wa safari ya Arubaini kwa ushirikiano wa Waislamu wa Asia ya Magharibi ni salama, lakini mashambulizi ya kimitandao na usiri mkubwa wa vyombo vya habari dhidi ya Arubaini yapo.

Watu wa Marekani na nchi za Magharibi wanapaswa kufahamu mashambulizi haya ya kimitandao na kufichwa kwa habari kwamba kwa nini viongozi wa Magharibi na wamiliki wa vyombo vya habari wanasitiri tukio la Arubaini. Ni lazima waone mishale ya adui inapoelekezwa ili watambue jopo la haki.

Watu wa Magharibi lazima wajue ni nini kinachoendelea Arubaini. Wapo watu duniani ambao ingawa si Waislamu lakini wanatafuta haki. Hii ni wajibu wetu kuwafahamisha kuhusu Imam Mahdi (aj) na kumtambulisha kwao. Hakika watakubali mfumo wa haki ya kimataifa utakaoletwa na yeye duniani, kwa kuwa katika mfumo huu hakutakuwa na udikteta. Nikitoa mfano, ni sawa na Mapinduzi ya Kiislamu Iran ambapo watu walikusanyika kwa ajili ya kufanya mabadiliko na walishiriki kwenye kura ya maoni kubwa wakaunda serikali yao. Ingawa baada ya zuhur ya Imam Mahdi (aj) hatutakuwa na kitu kinachoitwa kura ya maoni, lakini watu wote watakubali mfumo wa haki ya kimataifa.

ABNA: Ukiwa Muislamu unafanya shughuli gani Marekani kwa ajili ya kuwaamsha watu?

Muhammad: Mimi binafsi hushiriki katika shughuli za jamii za mtaa na tuna vikao vya kuwaelimisha kuhusu masuala ya dunia. Tunajitahidi kuelimishana kuhusu matukio yanayotokea. Wakati huohuo, ninajitahidi huku nikiwaelimisha wengine pia niendelee kujielimisha na kujikuza kila siku. Kwa kweli kila siku lazima tujikuze, kwa sababu mbele yetu kuna njia ngumu. Moja ya sababu zinazotufanya tuje Arubaini ni hii: kila mwaka tunaj renew bay’ah na Imam Mahdi (aj) na kubaki imara InshaAllah.

Kisa cha ushauri wa Hajj Qasim kwa Shahidi Fakhrizadeh kwa kauli ya Mmarekani

Safari ya kimwili ya kwenda Karbala ni sehemu moja tu, lakini safari ya kweli ni ile safari ya kiroho na kimaanawi. Hapa nataka nitoe mfano. Nilisikia kwamba wakati mmoja Hajj Qasim Soleimani alimwambia Shahidi Fakhrizadeh, ambaye alitamani kwenda Karbala: "Kama mimi nikishahidiwa, kuna maelfu ya watu wa kunichukua nafasi, lakini wewe Fakhrizadeh, ukishahidiwa au ukipata madhara hakuna mtu wa kukuchukua nafasi kwa urahisi."

Sasa swali ni: Je, kuna mtu aliyekuwa "Karbala zaidi" kuliko Shahidi Fakhrizadeh? Hata kama hakuwahi kufika Karbala, lakini aliishi kwa ajili ya njia ya Karbala na Imam Hussein (a.s). Kwa kweli sehemu na safari ya kimwili ni moja ya vipengele vya kumsaidia mtu kuunganishwa na Imam, lakini si kila kitu. Ni lazima kwa roho na nafsi zetu kila mara tuwe kwenye njia ya Karbala.

ABNA: Unawezaje kutumia safari ya Arubaini kwa ajili ya kuwaelimisha watu Magharibi kuhusu matukio ya dunia kama vile yale ya Palestina na Gaza?

Muhammad: Subhanallah, sababu iliyosababisha zaidi niwe karibu na kituo cha Shahidi Hadi ni sentensi ya Kifarsi niliyoitafsiri kwa Kiingereza, ambayo ilitoka kwa mkurugenzi wa kundi hili, Bwana Arabiyan na mke wake. Mimi nilikubaliana na sentensi hii. Yaliyomo ni kwamba tunapokuja safari ya Arubaini tunakula chakula, maji na vyakula mbalimbali, lakini hivi hatuwezi kubeba navyo kurudi. Lakini chakula cha roho tunachokipata kutoka Arubaini tunabeba. Alhamdulillah, katika safari ya Arubaini pamoja na chakula cha mwili, tunapata chakula cha roho pia. Arubaini ni fursa ya lishe ya kiroho na mafunzo ya kitamaduni, na tunaweza kurudisha kumbukumbu na mafundisho haya katika nchi zetu. Kituo cha Shahidi Hadi ni moja ya nyanja hizi za kitamaduni ambapo kila mtembeaji anaweza kurudi nyumbani na kipande cha nuru na kukipeleka katika nyumba na jamii zao, iwe katika nchi za Kiislamu kama Iran na Lebanon au hata nchi za Magharibi.

ABNA: Mwaka huu utawala wa Kizayuni ulishambulia udhalimu ardhi ya Iran na wananchi na serikali ya Iran walitoa majibu makali na madhubuti kwa Israel na mdhamini wake mkuu Marekani. Lakini vyombo vya habari vya Magharibi vilijaribu kueleza ukweli kwa namna nyingine. Katika hali hii, ujumbe wako kwa watu wa Iran ni upi?

Muhammad: Ninawaambia watu wa Iran: watu wa dunia wako pamoja nanyi na vyombo vya habari vya Magharibi wanauonyesha ukweli kwa namna tofauti. Kwa mfano, ukitegemea vyombo vya habari vya Magharibi utadhani watu wote wa dunia wako upande wa mashoga, ilhali ukizungumza na watu moja kwa moja utagundua sivyo. Watu wa dunia si wafuasi wa Israel au mashoga, na ripoti za vyombo hivi mara nyingi ni za kupotosha na za uongo.

Miongoni mwa vyombo hivi ni CNN, BBC na Fox News. Ukisadiki maneno ya vyombo hivi utadhani watu wote wa Magharibi wana fikra potofu. Tafadhali msiyasadiki maneno yao.

Katika Qur’an Tukufu pia jambo hili limeelezwa kuwa msikie habari kisha mchunguze. Ni lazima muwe makini sana. Nawausia Wairani kwamba kila mnachokiona kwenye vyombo vya habari vya Magharibi na mitandao ya kijamii mkikague, kwani kwenye mitandao kuna vita vya kisaikolojia. Kama Magharibi watawaambia ukweli basi haitakuwa Magharibi tena. Usiri na uongo wa vyombo vya habari ni jitihada za makusudi za kudhibiti akili za watu. Vyombo vya habari vya Magharibi vimefanya watu wasielewe kwa usahihi mambo mengi ya dunia, na watu wengi wa Magharibi bado hawajagundua asili ya kishetani ya watawala wao. Hata hivyo sasa matukio mazuri yanaendelea duniani. Licha ya mateso ya watu wa Gaza, Lebanon, Syria hadi Iran katika miaka miwili iliyopita, yamesababisha watu wengi kuamka.

Kwa hakika, pamoja na maumivu, mambo mazuri pia yametokea – sawa na tukio la Karbala ambapo Imam Husayn (a.s) na familia yake walitoa mhanga lakini hoja kwa watu ikawa wazi na walipata uamsho. Hata leo tunaposhuhudia utawala wa Kizayuni unavyoua watoto kikatili, tunaona pia ongezeko la mwamko miongoni mwa watu duniani.

Ujumbe wangu kwa watu wa Iran: Ujue kwamba Uzayuni wenyewe ni Magharibi. Hakuna tofauti kati ya Marekani na Israel. Huenda baadhi ya Wairani wakadhani fulani ni mzuri na fulani mwingine wa Magharibi ni mbaya, lakini wote ni sawa. Kama Marekani isingetaka kushambulia Iran, vita visingetokea. Uhalifu wote wa Israel ni kwa ridhaa ya Marekani. Wairani lazima wafahamu vyema jambo hili. Kama mnavyokataa kufanya uhusiano na Israel, vivyo hivyo mazungumzo na Marekani hayana maana, iwe mtu fulani ameketi mezani au mwingine.

Vyombo vya habari vya Magharibi vinadhibiti akili za watu ili waweze kuwaathiri watu wa dunia. Tafadhali kuweni makini sana na vyombo hivi. Vita vya kijeshi ni vigumu, lakini vita vya kisaikolojia ni vigumu zaidi.