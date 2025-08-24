Shambulio Kubwa la Anga la Israel Dhidi ya Mji Mkuu wa Yemen – Ansarullah Yasema Itaendelea Kuunga Mkono Gaza

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Sanaa, Yemen - Ijumaa - Jeshi la Israel limefanya shambulio la anga kubwa dhidi ya mji mkuu wa Yemen, Sanaa, ambapo taasisi kadhaa zisizo za kijeshi ziliripotiwa kulengwa, zikiwemo:

Kituo cha Umeme cha Haziz ,

, Kampuni ya Mafuta katika Barabara ya Sitini ,

, na Jengo la Usalama la Mkoa wa Sanaa.

Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Yemen, shambulio hilo limepelekea uharibifu mkubwa na taarifa za awali zinaonyesha uwepo wa vifo na majeruhi.

Msimamo wa Israel

Mamlaka za Israel zimedai kuwa shambulio lililenga kituo cha kijeshi karibu na Ikulu ya Yemen, madai yaliyopingwa na vyombo vya habari vya Yemen na viongozi wa Ansarullah.

Kauli ya Ansarullah

Nasruddin Amer , Naibu wa Kitengo cha Habari cha Ansarullah, alisema mifumo ya ulinzi wa anga ya Yemen imefanikiwa kuzuia sehemu kubwa ya mashambulio na kulazimisha baadhi ya ndege za Israel kurudi nyuma.

, Naibu wa Kitengo cha Habari cha Ansarullah, alisema mifumo ya ulinzi wa anga ya Yemen imefanikiwa na kulazimisha baadhi ya ndege za Israel kurudi nyuma. Alisisitiza kuwa: “Kusaidia Gaza kwa njia ya kijeshi kutaendelea hadi mashambulio yatakapoisha na mzingiro kuondolewa.”

Mohammed al-Faraj , mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansarullah, alisema Israel kwa makusudi inalenga raia na miundombinu ya kiraia , jambo linaloonyesha uchungu wa hasara ilizopata kutokana na mashambulizi ya droni na makombora ya Yemen .

, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansarullah, alisema Israel kwa makusudi inalenga , jambo linaloonyesha . Mohammed al-Bukhaiti, naye alisisitiza kuwa hata mashambulio ya anga hayatazuia Yemen kuendelea kuunga mkono Gaza, “hata kama italazimu kujitoa muhanga.”

Athari na Hatua za Dharura

Kampuni ya Mafuta ya Yemen imetangaza kuwa upatikanaji wa mafuta katika maeneo yaliyo huru uko imara na hatua za tahadhari zimechukuliwa.

imetangaza kuwa na hatua za tahadhari zimechukuliwa. Idara ya Zimamoto imethibitisha kuwa vikosi vya uokoaji vinaendelea kudhibiti moto uliozuka katika maeneo ya kusini na magharibi mwa Sanaa kufuatia mashambulio hayo.

Mipango ya Israel

Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa vyombo vya ujasusi vya Tel Aviv vinaandaa orodha kubwa ya malengo mapya nchini Yemen kwa mashambulizi yajayo.

Kwa ufupi: