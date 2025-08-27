"Kauli ya kujutia shambulio la Israel dhidi ya Hospitali ya Nasser si chochote ila ni uongo | Hali ya kibinadamu Gaza ni ya dharura sana"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA - Siku ya Jumatatu wanajeshi wa Israel walilishambulia Taasisi ya Tiba ya Nasser, ambayo ndiyo hospitali pekee iliyokuwa ikifanya kazi kusini mwa Gaza. Mashambulizi hayo yalisababisha kuuawa shahidi watu 20 akiwemo waandishi wa habari 6. Jeshi la Israel, huku likikiri mashambulizi hayo, lilidai kuwa halikulenga raia na kwamba limeanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo.

Katika mahojiano na ABNA, Dkt. Ismail Al-Thawabete, Mkurugenzi wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Gaza, alijibu maswali kuhusu tukio hili.

ABNA: Tumeshuhudia tena uhalifu mkubwa wa Israel huko Gaza, safari hii ikilenga hospitali pekee iliyokuwa ikifanya kazi kusini. Dunia imetoa maoni mbalimbali kuhusu shambulio hilo; tathmini yako ni ipi na kwa nini utawala wa kigaidi unafanya hivyo waziwazi?

Hili ni uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Hospitali na vituo vya afya kisheria vinalindwa chini ya Mikataba ya Geneva, isipokuwa pale tu vitakapothibitishwa wazi na kwa nyaraka kuwa vinatumika kwa shughuli za kijeshi. Hata katika hali hiyo, sheria zinataka tahadhari kubwa zichukuliwe, zikitangazwa na kuthibitishwa kabla ya kushambuliwa.

Kushambulia kituo cha afya ni kusababisha vifo vya wagonjwa, wahudumu na raia – jambo linalokiuka kanuni ya kutofautisha baina ya wanajeshi na raia. Ni wajibu wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu (ICC) kufanya uchunguzi huru na wa wazi kuhusu shambulio hili.

Ripoti, picha na ushuhuda wa mashahidi wa ndani na kimataifa vinaonyesha wazi kuwa hospitali hai ndiyo ililengwa. Zaidi ya watu 20 wameuawa shahidi na makumi kujeruhiwa wakiwemo raia, wahudumu wa afya, waandishi wa habari na vikosi vya uokoaji. Kwa msingi huu, jamii ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua ya haraka na kuwashtaki wahusika.

ABNA: Jeshi la Israel limedai kuwa halilengi raia na limeanzisha uchunguzi. Je, madai haya yanaaminika?

Kuomba radhi rasmi na kuanzisha uchunguzi hakufuti wajibu wa kuthibitisha ukweli wala si sababu ya kutoshitaki. Uhalifu huu unahitaji uchunguzi huru na wa wazi chini ya chombo cha kimataifa kisichoegemea upande wowote, si utawala wa kigaidi.

Kauli za kujutia ni uongo mtupu unaoenezwa na wavamizi na hazina thamani kama kisingizio cha kisheria. Matokeo yanaonyesha wazi kwamba shambulio lililenga hospitali hai na lilikuwa shambulio la aina mbili: dhidi ya hospitali na raia, na dhidi ya waandishi wa habari. Hii ni ukiukaji mkubwa wa sheria na ni lazima kushughulikiwa kisheria na kihisabati.

ABNA: Katika mashambulizi haya baadhi ya waandishi wa habari waliuawa. Kwa nini Israel inalenga waandishi mara kwa mara?

Kuwalenga na kuwaua waandishi ni shambulio dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, jambo linalokatazwa kisheria chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu. Mara nyingi jeshi la Israel hutoa tuhuma zisizo na uthibitisho kwamba waandishi ni malengo ya kijeshi. Huu ni mkakati wa kudhibiti taarifa, kuzima mashahidi, na kuharibu mchakato wa kuwawajibisha wahalifu.

Kwa hivyo, kulenga waandishi - iwe kwa makusudi au kwa uzembe - kunapaswa kulaaniwa kimataifa, kufanyiwa uchunguzi wa jinai, na wahusika wawajibishwe. Ulinzi wa waandishi, wahudumu wa afya na vikosi vya uokoaji ni jambo nyeti sana na hawawezi kuchukuliwa kama malengo ya kijeshi.

ABNA: Hali ya kibinadamu Gaza ikoje, na je misaada ya kibinadamu inaingia?

Hali ya kibinadamu Gaza ni ya dharura sana: sera ya kuwaletea njaa watu zaidi ya milioni 2.4, wakiwemo zaidi ya watoto milioni 1.2, bado inaendelea. Kuna upungufu mkubwa wa chakula, maji, dawa na mafuta, pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya afya na makazi. Kufungwa kwa njia za mipakani kumeifanya hali kuwa mbaya zaidi kila siku.

Mashirika ya Umoja wa Mataifa na ya misaada ya kibinadamu yamethibitisha kwamba kasi na kiwango cha misaada kinachoingia hakitoshelezi hata mahitaji ya msingi. Katika siku 30 zilizopita, Israel imeidhinisha kuingia kwa asilimia 14 pekee ya mahitaji halisi ya raia. Maelfu ya malori ya misaada yamesimama yakisubiri kibali, lakini yamezuiliwa. Wakati huo huo, misaada michache inayoingia inasambazwa katika maeneo machache pekee, bila kuwafikia watu wengi.

Hali hii inaufanya utawala wa Israel kuwa na wajibu wa kisheria na kibinadamu: Kuhakikisha upitishaji wa misaada bila vizuizi na bila ubaguzi, kulinda misafara ya misaada na wahudumu wake, na kuondoa mara moja mzingiro wa raia, vinginevyo utakabiliwa na madhara ya kisheria na kisiasa kimataifa.

Tunatoa wito wa dharura kwa uchunguzi wa kimataifa, huru na wa haraka, chini ya uangalizi wa vyombo vinavyoaminika, pamoja na wito wa wazi kwa jamii ya kimataifa kufungua mipaka, kurahisisha kuingia kwa misaada na kulinda misafara ya misaada.