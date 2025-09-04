Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, mwandishi na mwanahabari wa Kipalestina na mhariri mkuu wa gazeti la mtandaoni la "Rai al-Youm," Abdul Bari Atwan, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha "Al-Masirah," alisema kuwa uhalifu wa adui wa Kizayuni dhidi ya watu wa Yemen ni kukiri wazi kwa maumivu makubwa yanayosababishwa na operesheni za Yemen, ambazo zimemshangaza adui wa Kizayuni na kuustaajabisha ulimwengu.

Atwan alizitaja dhabihu za watu wa Yemen kuwa ni chanzo cha fahari kwa mataifa yote ya Kiarabu na Kiislamu na akasema kuwa uhalifu wa kushambulia wajumbe wa serikali ya Yemen ulikuwa kilele cha uoga na udhalimu, na kwamba ni tabia ya Wazayuni kufanya vitendo kama hivyo. Walifanya hivi Iran na Lebanon, na sasa wanafanya Yemen.

Akieleza kwamba Yemen imewatoa mashahidi hawa kwa ajili ya kutetea umma, heshima yake, matakatifu yake na utukufu wake, alionyesha masikitiko yake kwamba watawala wa Kiarabu hawaelewi tukio hili na kumpa Trump matrilioni ya dola kwa ajili ya vita dhidi ya Yemen na Palestina. Mchambuzi huyu mkuu wa kikanda aliendelea: "Yemen itashinda, na Palestina itashinda, na Upinzani utaandika upya ramani za Mashariki ya Kati."

Alisema kuwa kitendo cha adui wa Kizayuni cha kuua raia wa Yemen ni kwa sababu anahisi maumivu makali kutokana na mashambulizi ya kishujaa ya Yemen, ambayo yameitikisa usalama na utulivu wake na kumsababishia hasara kubwa kiuchumi, kisiasa, kijeshi na zingine. Atwan alisema: "Kombora lenye kichwa cha vita kinachotenganishwa lililogonga Jaffa na kusababisha uharibifu mkubwa kwa adui lilikuwa tukio chungu na lilimstaajabisha adui. Adui hakutarajia kwamba kombora hili lingefikia shabaha yake kwa usahihi. Katika siku zijazo, mastaajabu zaidi kutoka kwa Yemen yanawangoja wakaliaji."

Abdul Bari Atwan aliongeza kuwa operesheni ya hivi karibuni ya Yemen kwa kutumia kombora la hypersonic imesababisha hasara kubwa ya kibinadamu na mali kwa adui na kusababisha uchakavu wa mifumo ya gharama kubwa ya ulinzi wa anga ya Marekani na Israel. Atwan aliendelea na maneno yake akisema: "Waislamu bilioni mbili wanadaiwa na Yemen, ambayo imesimama dhidi ya adui wa Kizayuni na mradi wake wa kikoloni. Bila shaka, serikali za vibaraka, watiifu na mamluki ni Wazayuni na hazijachukua jukumu lolote dhidi ya uhalifu wa mauaji ya halaiki."

Aliongeza kuwa Yemen imeyatia aibu mataifa yote ya Kiarabu na Kiislamu; kwa sababu ilikuwa nchi pekee iliyostahimili kwa miezi 22 na kupigana na adui wa Kizayuni na, licha ya kushambuliwa na Marekani, Uingereza na Wazayuni, iliunga mkono watu wa Palestina. Atwan alibainisha kuwa watu wote wa Palestina wanathamini msimamo wa Yemen na dhabihu za Wayemen ambao hawakuepuka jukumu lao. Watu wote katika miji yote ya Palestina inayokaliwa wanahisi ukuu wa msimamo wa Wayemen, ambao hawaogopi uhalifu wa Kizayuni wa kinyonge.

Atwan alisisitiza kwamba Yemen imeustaajabisha ulimwengu na makombora yake, na mshangao huu umeutikisa utawala wa Kizayuni hadi kwenye mizizi yake. Yemen imethibitisha kuwa ni nchi kubwa katika kutetea uwezo, heshima na utukufu wa taifa la Kiislamu. Alitabiri kwamba Yemen itakuwa na mastaajabu ambayo yatautikisa utawala wa Kizayuni na wafuasi wake.

Akieleza kwamba utawala wa Kizayuni unaona tishio lake kubwa zaidi huko Yemen, Atwan alisema kuwa Yemen inatengeneza makombora yake na vifaa vyake vya kijeshi, na wanajeshi wake na raia wake wana ujasiri mkubwa na wamesimama imara katika misimamo yao ya heshima. Alisisitiza: "Yemen itamshinda adui wa Kizayuni na itaharibu mradi wa Kizayuni kutoka kwenye mizizi yake kwa sababu ina uwezo mwingi."



