"Kufuata mtindo wa maisha wa Imam Hussein (a.s) ni suluhisho kwa changamoto za jamii ya leo"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hujjatul Islam wal-Muslimin Sayyid Abdulfattah Nawwab, Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Kidini katika masuala ya Hija na Ziara, katika hafla ya kufunga tukio la pili la kimataifa la vyombo vya habari “Nahnu Abna’ Al-Husayn (a)” lililofanyika katika Jumuia ya Wakunga wa Mheshimiwa Mahdi (a.j) mjini Qom, alisisitiza umuhimu wa kutumia maneno ya Imam Husayn (a.s) na kuelezea mtindo wa maisha wa Hussein (a.s) katika programu za Vyombo vya Habari.

Katika hotuba yake kwenye hafla hiyo, alisema:

"Katika mkusanyiko huu, tunapaswa kunufaika na maneno ya Imam Husayn (a.s); maneno haya ni hai katika historia ya milele, na yanapaswa kutumiwa kila wakati."

Kuhusu matembezi ya Arubaini, Nawwab alisema:

"Duniani kuna matembezi 25 ya kidini, lakini moja kati ya hayo ni matembezi ya Arubaini. Baadhi ya njia hizo zina urefu wa kilomita elfu moja, nyingine ni za miamba na mawe, na wengine hutembea kwa kujiviringisha ardhini. Hata hivyo, hakuna hata moja kati ya hayo yanayoweza kulinganishwa na matembezi ya Arubaini. Katika baadhi ya matembezi hayo hakuna huduma kwa wengine; yanatofautiana sana na maana halisi ya matembezi ya Arubaini."

Akigusia tamko la "Hatua ya Pili ya Mapinduzi" la Kiongozi Mkuu, aliongeza:

"Katika tamko hilo, kiongozi alitoa mapendekezo saba, mojawapo ikiwa ni 'mtindo wa maisha'. Mtindo wa maisha ni kipimo sahihi cha kuendesha maisha bora. Maneno ya Imam Husayn (a.s) pia yana mafundisho mazuri kuhusu hili – kama vile kujijenga binafsi na kujifunza kushukuru, jambo ambalo hueneza nishati chanya kwa wengine."

Nawwab aliendelea kusema:

"Imam Husayn (a.s) alisema: 'Tambueni kuwa mahitaji ya watu yanayokuja kwenu ni katika neema za Mwenyezi Mungu, na ni wajibu kushukuru kwa neema hiyo.' Matendo mema ni mazuri na kuyatekeleza kunaweza kujibu mahitaji ya jamii ya leo. Kupitia jitihada na ukarimu, mtu anaweza kufikia daraja ya juu. Ukarimu unapaswa kutolewa hata kwa yule ambaye hana matarajio ya kupokea. Nguvu au mamlaka inapaswa kutumika kuwasaidia wengine."

Aidha, alisisitiza umuhimu wa mshikamano wa kijamii, akisema:

"Leo hii jamii yetu inahitaji mshikamano wa kweli. Yule anayejitenga na wengine, anapaswa kuanzisha uhusiano wa karibu, kwa nia ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na kusaidia kutatua matatizo ya watu."

Katika hitimisho lake, alisema:

"Mafundisho haya yaliyo katika hotuba za Imam Husayn (a.s) kwa wafuasi wake, yanaweza kutumika kama mwongozo wa vitendo kwa ajili ya kutatua mahitaji ya sasa ya jamii yetu."