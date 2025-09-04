Arubaini ni miongoni mwa matukio muhimu sana yanayotoa mazingira ya ustawi, ukomavu, na maandalizi ya pamoja kwa ajili ya kudhihiri Imam Mahdi(atfs)

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-bayt (as) -ABNA- Ayatollah Ramadhani, Katika hafla ya kufunga awamu ya pili ya tukio la kimataifa la vyombo vya habari "Nahnu Abna’ Al-Husayn (as)", iliyofanyika katika Jumuia ya Wasaidizi wa Imam Mahdi (a.t.f.s) mjini Qom, alitoa hotuba muhimu na kusema:

Shukrani na matumaini ya ukuaji wa tukio

"Nawashukuru waandishi wa habari na washiriki wote wa tukio hili la kimataifa. Tunatumai kuwa tukio hili litakua kila mwaka, kwa wingi na kwa ubora zaidi. Tunapaswa kushuhudia ushiriki wa nchi nyingi zaidi katika hafla kama hii."

Umuhimu wa kumtambulisha Mtume Muhammad (s.a.w)

"Aidha, kutokana na kukaribia maadhimisho ya miaka 1500 ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu (s.a.w), tunapaswa kujitahidi sana kumtambulisha kwa dunia. Ikiwa dunia itaelewa haki, uadilifu na heshima kwa mtazamo wa Mtume (s.a.w), basi mazingira ya uadilifu yataandaliwa duniani. Ni lazima tueleze vipengele vya kina vya mtu huyu mkubwa, hasa upande wa maadili na uongozi wa kimaadili wa Mtume – jambo lililo muhimu sana katika zama hizi."

Uhusiano kati ya mafundisho ya Kiislamu na suala la Arubaini

"Kuna uhusiano wa karibu kati ya Bi’that (Utume), Ghadir, Karbala na harakati ya Imam Mahdi (a.j). Bila shaka, Arubaini ni mojawapo ya matukio muhimu sana yanayoandaa watu kwa ajili ya kuja kwa Mahdi. Kutimiza haki na uadilifu ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu, na dunia itaongozwa na watu wema."

Kila mtu na jukumu lake katika jamii

"Jambo muhimu ni kila mtu kutimiza wajibu wake – iwe ni mwalimu, mlezi, profesa, mwanafunzi, kiongozi wa dini au kiongozi wa juu – wote wanapaswa kutumia fursa kwa njia sahihi. Vyombo vya habari na sanaa ni miongoni mwa nyenzo muhimu sana katika jukumu hili."

Mfano wa sanaa yenye athari: Mchoro wa Farshchian

"Tazameni kazi za marehemu Ustadh Farshchian. Kiongozi wetu alisema: ‘Tumekuwa watu wa kuhudhuria majlisi za maombolezo ya Imam Husayn (a.s), lakini kila mara ninapoona kazi za Farshchian, hasa zile alizofanya kwa mapenzi kwa Imam Ridha (a.s), mimi hujawa na machozi.’ Hii ni nguvu ya sanaa ya Kiislamu."

Msingi wa mapambano: Upinzani dhidi ya dhulma

"Aidha, kipengele muhimu katika uandishi wa vyombo vya habari ni ‘upinzani’ – tunapaswa kuueleza kwa usahihi. Katika historia, tumeshuhudia dhulma nyingi, lakini majibu ya awali kwa dhulma ni kujilinda, si kuanzisha vita. Lengo la Uislamu ni kuleta uelewano na maelewano kati ya wanadamu."

"Ikiwa watu wataungana, basi wote wataingia katika njia ya ukamilifu. Kwa kutumia akili na maumbile ya asili (fitra), wanadamu wanaweza kuujenga pepo hapa duniani."

Mafundisho ya viongozi wa Mapinduzi kuhusu mapambano

"Mafundisho ya Imam Khomeini na Kiongozi Mkuu wa sasa yanaonesha kuwa upinzani ni jibu la kimaumbile kwa dhulma. Dunia ya leo imejaa uonevu na ukandamizaji, hali ambayo inapelekea umaskini mkubwa. Asilimia 90 ya utajiri wa dunia upo mikononi mwa asilimia 10 ya watu, huku asilimia 90 ya watu wakigawana asilimia 10 tu ya mali. Bilioni moja ya watu wanateseka kwa njaa."

"Na waziri mmoja wa Kizayuni hata anasema, ‘Ninafurahia kuona watoto wa Gaza wakifa.’"

Historia ya ukoloni na utumwa: Afrika

"Wakati wa safari yangu Afrika, niliona visiwa vya Senegal na Ghana vilivyotumika kama vituo vya kuuza watumwa kwa Ulaya na Marekani. Leo tunakabiliana na ukoloni wa kisasa, utumwa wa kisasa na umasikini uliokithiri. Mataifa ya kibeberu yanatumia mashirika ya kimataifa kuficha uovu wao."

"Israel ni mfano halisi wa kuvunja maazimio ya kimataifa – taifa ambalo halina zaidi ya miaka 75, lakini linataka kulazimisha taifa la maelfu ya miaka ya historia kujisalimisha."

Upinzani ndiyo sababu ya kushindwa kwa maadui

"Adui hushambulia hata katikati ya mazungumzo. Kila kurudi nyuma kwa mnyonge humpa nguvu mnyanyasaji. Kila hatua ya kurudi nyuma, adui husonga mbele kwa hatua kumi. Hii ni hatari kubwa kwa ubinadamu."

"Wengine hudhani kuwa kujisalimisha ni rahisi zaidi – si kweli. Gharama ya kusalimu amri ni kubwa mno: ni kupoteza utambulisho wa kitaifa, wa kidini, wa kibinafsi, na hata wa kibinadamu. Ni heri mwanadamu alipe gharama ya kupinga, kuliko gharama ya kusalimu amri. Kwani kusalimu amri ni kuangamia kwa taifa."

Arubaini ni jukwaa la kufundisha maana halisi ya upinzani

"Arubaini inapaswa kutumika kama chombo cha kuelezea maana sahihi ya upinzani dhidi ya mashambulizi haya ya kila upande."

Ahadi ya Mwenyezi Mungu kuhusu ushindi wa wapinzani

"Katika Nahjul Balagha na Qur’ani Tukufu, kuna ahadi nyingi za Mwenyezi Mungu kwa wale wanaopinga dhulma. Ali ibn Abi Talib (a.s) alipomkabidhi bendera Muhammad Hanafiyyah, alisema: ‘Mwenyezi Mungu ameahidi ushindi kwa wanaopinga.’"

Theolojia ya upinzani: Mafundisho ya kimungu

"Tunapaswa kujadili kwa kina 'fiqhi ya upinzani'. Upinzani una teolojia yake maalum, na msaada wa ghaibu huwaweka wapiganaji katika nafasi ya nguvu. Shahid Qassem Soleimani mara kwa mara alizungumza kuhusu teolojia ya upinzani. Ahadi za Mwenyezi Mungu hazivunjwi."

Hitimisho: Uwezekano wa kushinda kama alivyotufundisha Imam Khomeini (M.A)

"Upinzani, kwa mujibu wa Karbala, si jambo lisilowezekana. Imam Khomeini (r.a) alitufundisha kuwa ‘tunaweza’, na dhana hiyo ya ‘tunaweza’ ndiyo iliyotufanya tuwe nguvu ya kimataifa. Kiongozi wetu wa sasa pia anatuhimiza hivyo."