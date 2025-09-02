Mkutano wa Mwakilishi wa Kanda wa Al-Mustafa na Wanafunzi kutoka Tanzania, Burundi na Malawi katika Kituo cha Bayan

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Mkutano uliohudhuriwa na Hujjatul-Islam Ali Taqavi, mwakilishi wa kanda wa Jami'atul-Mustafa katika nchi za Tanzania, Burundi na Malawi, umefanyika katika Kituo cha Elimu na Stadi cha "Bayan" ukiwahusisha wanafunzi kutoka nchi hizo tatu.

Mkutano huu ulihudhuriwa pia na Hujjatul-Islam Brarpour, mkurugenzi wa kituo cha Bayan, pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzake, na kufanyika katika ukumbi wa mikutano wa kituo hicho kwa kushirikisha wanafunzi wa kiume na wa kike kutoka nchi hizo.

Katika mkutano huo, Hujjatul-Islam Taqavi alieleza kufurahishwa kwake na kufanyika kwa kikao hicho, na alisisitiza umuhimu wa kunufaika kikamilifu na uwezo mkubwa wa kituo hiki cha elimu. Aliwahimiza wanafunzi kutumia ipasavyo fursa zilizopo katika kituo cha Bayan ili kupata maarifa na stadi muhimu kwa ajili ya maisha na kazi zao za baadaye.

Vilevile, katika mkutano huo, Hujjatul-Islam Brarpour, mkurugenzi wa kituo cha Bayan, aliwakaribisha kwa furaha mwakilishi wa kanda wa Al-Mustafa na wanafunzi wote waliokuwepo, na akatoa maelezo kuhusu uwezo wa kituo, programu na shughuli mbalimbali za kielimu na kimahiri. Alieleza pia utayari wa kituo hicho katika kutoa mafunzo ya kitaalamu na ya kiufundi kwa wanafunzi kutoka!