"Hatutaruhusu mtu yeyote kuzungumza kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA-: Qasim al-A'araji, Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq, amesisitiza kuwa: "Iraq haitaruhusu Marekani wala nchi nyingine kuzungumza kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi."

Kuhusu ucheleweshwaji wa sheria ya Hashd al-Shaabi:

Al-A'araji alisema:"Wametaka sheria hii (ya Hashd al-Shaabi) iahirishwe hadi baada ya uchaguzi wa Bunge. Lakini sababu ya hili ni nini؟"

Alipoulizwa kuhusu sababu hiyo, alijibu:

"Msiniulize kuhusu sababu yake."

Hata hivyo, aliongeza kuwa:

"Inawezekana kwamba muswada huu wa sheria, kabla ya kufikishwa kwenye upigaji kura, unahitaji kile alichokiita mazungumzo ya ndani na nje ya nchi."

Maelezo ya ziada (kwa ufupi):