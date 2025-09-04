  1. Home
Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq alisema:

"Hatutaruhusu mtu yeyote kuzungumza kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi"

4 Septemba 2025 - 13:30
Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq alitangaza:Hatutaruhusu Marekani au wengine kuzungumza nasi kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA-Qasim al-A'araji, Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq, amesisitiza kuwa: "Iraq haitaruhusu Marekani wala nchi nyingine kuzungumza kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi."

Kuhusu ucheleweshwaji wa sheria ya Hashd al-Shaabi:

Al-A'araji alisema:"Wametaka sheria hii (ya Hashd al-Shaabi) iahirishwe hadi baada ya uchaguzi wa Bunge. Lakini sababu ya hili ni nini؟"

Alipoulizwa kuhusu sababu hiyo, alijibu:

"Msiniulize kuhusu sababu yake."

Hata hivyo, aliongeza kuwa:

"Inawezekana kwamba muswada huu wa sheria, kabla ya kufikishwa kwenye upigaji kura, unahitaji kile alichokiita mazungumzo ya ndani na nje ya nchi."

Maelezo ya ziada (kwa ufupi):

  • Hashd al-Shaabi ni muungano wa vikundi vya kijeshi vya wananchi wa Iraq vilivyoanzishwa mwaka 2014 kupambana na ISIS.

  • Wamarekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi wamekuwa wakishinikiza kuvunjwa au kudhibitiwa kwa kikosi hiki.

  • Kauli hii ya A'araji inaashiria msimamo wa uhuru wa kisiasa na kijeshi wa Iraq, dhidi ya mashinikizo ya kigeni.

