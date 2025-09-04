"Hatutaruhusu mtu yeyote kuzungumza kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA-: Qasim al-A'araji, Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq, amesisitiza kuwa: "Iraq haitaruhusu Marekani wala nchi nyingine kuzungumza kuhusu kuvunjwa kwa Hashd al-Shaabi."
Kuhusu ucheleweshwaji wa sheria ya Hashd al-Shaabi:
Al-A'araji alisema:"Wametaka sheria hii (ya Hashd al-Shaabi) iahirishwe hadi baada ya uchaguzi wa Bunge. Lakini sababu ya hili ni nini؟"
Alipoulizwa kuhusu sababu hiyo, alijibu:
"Msiniulize kuhusu sababu yake."
Hata hivyo, aliongeza kuwa:
"Inawezekana kwamba muswada huu wa sheria, kabla ya kufikishwa kwenye upigaji kura, unahitaji kile alichokiita mazungumzo ya ndani na nje ya nchi."
Maelezo ya ziada (kwa ufupi):
Hashd al-Shaabi ni muungano wa vikundi vya kijeshi vya wananchi wa Iraq vilivyoanzishwa mwaka 2014 kupambana na ISIS.
Wamarekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi wamekuwa wakishinikiza kuvunjwa au kudhibitiwa kwa kikosi hiki.
Kauli hii ya A'araji inaashiria msimamo wa uhuru wa kisiasa na kijeshi wa Iraq, dhidi ya mashinikizo ya kigeni.
