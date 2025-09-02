Tetemeko la ardhi nchini Afghanistan limeua zaidi ya watu 1,200

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (a.s) –ABNA– Idadi ya waathirika wa tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa Jumapili mashariki mwa Afghanistan imefikia zaidi ya watu 1,200 waliopoteza maisha na karibu 3,000 waliojeruhiwa. Hata hivyo, mamlaka za afya nchini Afghanistan zimetangaza kuwa takwimu hizo ni za awali, kwa kuwa bado hawajafikia maeneo yote ya mbali yaliyoathirika.

Mwandishi wa Shirika la Habari la Al Jazeera kutoka Qatar ameripoti athari za tetemeko hilo katika mkoa wa Kunar, mashariki mwa Afghanistan, na amesema kuwa maafisa wa eneo hilo wanakumbwa na changamoto nyingi kufika katika maeneo yaliyoathirika.

Zabihullah Mujahid, msemaji wa serikali ya Taliban, awali alitangaza kuwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika na tetemeko hilo hayawezi kufikiwa kwa njia ya barabara kutokana na hali mbaya ya kijiografia, na kwamba helikopta zimetumika kufikisha misaada ya dharura. Aliongeza kuwa operesheni za kuwaokoa manusura waliokwama chini ya vifusi bado zinaendelea katika baadhi ya vijiji vilivyoathirika.

Ripoti ya Hali Mbaya katika Kijiji cha Milimani wa Wadir, Mkoa wa Kunar, Afghanistan Baada ya Tumbuko la Ardhi

Shirika la habari la France linaripoti kuhusu hali ngumu katika kijiji cha milimani cha Wadir, kando ya mkoa wa Kunar, ambapo karibu kila familia imeathirika na maafa ya tetemeko la ardhi, na kila nyumba ikiwa na waliojeruhi au waliopoteza wapendwa.

Wakimbizi waliotumwa kwa helikopta wakiwa kama mashujaa walikumbatiwa kwa shangwe wakati walipokuwa wakitoa msaada katika nyumba moja iliyoharibiwa, wakitoa msaada kwa wakazi hata wakati tetemeko ndogo zikiendelea. Mmoja wa wahudumu wa msaada aliweza kuokoa mwanamke mmoja kutoka kwenye mabaki ya nyumba iliyoporomoka. Kabla ya kuendelea na kazi yake ngumu, aliwaambia waandishi wa habari wa France kuwa mwanamke huyo alikuwa na wasiwasi kuhusu watoto wake waliokuwa bado chini ya mabaki hayo.

Kila baada ya saa nne, helikopta moja huanguka katika eneo hilo, na kupeleka askari ambao huleta chakula na maji kwa wakazi pamoja na kuhamisha wagonjwa walioko katika hali mbaya kwa kutumia mkanda wa kubeba majeruhi. Wagonjwa hawa, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto waliokuwa wamelala wakati tetemeko lilipotokea, wanapelekwa hospitali mjini Jalalabad, mji mkuu wa mkoa wa Nangarhar, umbali wa takriban kilomita 40.

Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.2 kwenye kipimo cha Richter lilitokea jioni ya Jumapili katika mkoa wa Kunar, karibu na mpaka wa Pakistan. Kulingana na Taasisi ya Utafiti wa Sayansi ya Ardhi ya Ujerumani, tetemeko hili lilitokea kwa kina cha kilomita 10 chini ya ardhi. Maelfu ya wakazi wa Afghanistan na Pakistan, kutoka Kabul hadi Islamabad, walihisi tetemeko hilo karibu na usiku wa manane.