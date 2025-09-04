Uvamizi wa Usiku wa Israel huko Quneitra: Vijana 7 wa Syria Wakamatwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), vikosi vya uvamizi vya Israel viliingia Jabata al-Khashab katika jimbo la Quneitra Jumatano jioni na kuwakamata vijana 7 wa Syria.

Kituo cha televisheni cha Al-Ikhbariya kiliripoti kuwa vikosi vya Israel vimeweka hatua kali za usalama, vikifanya operesheni za uvamizi na kukamata miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wakati huo huo, risasi za mwangaza zilipigwa angani juu ya eneo hilo.

Operesheni hii ilikuja wiki moja tu baada ya uvamizi kama huo huko Suwaise kusini mwa Quneitra, ambapo kijana mmoja wa Syria alikamatwa na nyumba zilifanyiwa upekuzi.

Mwezi Agosti mwaka huu, jeshi la Israel limefanya operesheni nne za kuingia Quneitra, zikijumuisha maeneo ya Al-Samadaniya, Ain al-Abd, pamoja na maeneo mengine kadhaa.

Matukio haya yanatokea wakati kusini mwa Syria kunashuhudia kuongezeka kwa vitendo vya kijeshi vya Israel; ikiwemo safari nyingi za ndege za kivita juu ya majimbo ya Daraa na Quneitra, na operesheni za ardhini zinazojumuisha uvamizi wa nyumba na kukamatwa kwa raia kadhaa.

Ikumbukwe kwamba ingawa serikali mpya ya Syria, tangu ilipoingia madaraka, haijaonyesha tishio lolote dhidi ya Tel Aviv, jeshi la Israel linaendelea na operesheni zake za uvamizi na mashambulizi ya anga.

Katika miezi saba iliyopita, jeshi la Israel limeweka udhibiti wake juu ya Mlima Hermon wa Syria na ukanda wa usalama wa kilomita 15 ndani ya ardhi ya kusini mwa nchi hiyo.

342/



