Jeshi la Yemen Lashambulia Tel Aviv kwa Makombora ya “Falastin-2” na “Dhulfikar”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Jeshi la Yemen limetangaza kuwa limefanya mashambulizi ya kombora dhidi ya maeneo nyeti na ya muhimu katika mji wa Tel Aviv unaokaliwa kwa mabavu, kwa kutumia makombora aina ya “Palestine-2” na “Dhulfikar.”

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa mafanikio na yaliwalenga kwa usahihi maeneo muhimu ndani ya mji huo wa utawala wa Kizayuni.

“Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, mashambulizi yalipiga malengo yaliyokusudiwa kwa mafanikio, na mamilioni ya Wazayuni walikimbilia kwenye makimbilio ya dharura kutokana na hofu. Uwanja wa ndege wa Ben-Gurion ulisitisha shughuli zake,” alisema Saree.

Saree alisisitiza kuwa:

“Operesheni hii ya pande mbili imefanywa kama ishara ya kuunga mkono ndugu zetu huko Gaza, ambako adui mhalifu anaendeleza mauaji mabaya dhidi ya Waislamu milioni 2, huku Waislamu bilioni 2 duniani wakikaa kimya bila kuchukua hatua yoyote.”

Katika hitimisho la taarifa yake, alionya kuwa:

“Adui wa Kizayuni hatapata usalama wala utulivu. Mashambulizi yetu yataendelea kwa kasi kubwa zaidi katika hatua ijayo.”

Maelezo ya Makombora: