Hamas Yatuma Salamu za Pole kwa Watu wa Afghanistan Kufuatia Tetemeko la Ardhi

3 Septemba 2025 - 12:07
News ID: 1723133
Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas) imetoa salamu za rambirambi kufuatia tetemeko la ardhi lililosababisha vifo katika mkoa wa Kunar, nchini Afghanistan, na kueleza masikitiko yake makubwa kwa maelfu ya raia waliopoteza maisha au kujeruhiwa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Hamas katika taarifa rasmi iliyoitoa, imeeleza kuwa tetemeko hilo la ardhi, lililotokea hivi karibuni katika mkoa wa Kunar na maeneo jirani ya Afghanistan, ni janga kubwa la asili ambalo limegharimu maisha ya maelfu ya watu na kujeruhi takriban watu elfu mbili (2000) wengine.

Katika taarifa hiyo:

  • Hamas imeeleza huzuni yake ya kina kuhusu tukio hilo na kuomba rehema kwa marehemu, pamoja na kuwatakia majeruhi uponyaji wa haraka.

  • Pia imesisitiza kuwa iko pamoja na wananchi wa Afghanistan, wakiwemo walioathirika moja kwa moja, na kwamba ummah wa Kiislamu unapaswa kusimama pamoja katika nyakati ngumu kama hizi.

  • Taarifa hiyo imesisitiza kuwa ushirikiano na mshikamano kati ya mataifa ya Kiislamu ni muhimu sana hasa wakati wa maafa ya kibinadamu, na Hamas inafanya kila juhudi kufikisha ujumbe wa mshikamano kwa watu wa Afghanistan.

