Hamas Yatuma Salamu za Pole kwa Watu wa Afghanistan Kufuatia Tetemeko la Ardhi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Hamas katika taarifa rasmi iliyoitoa, imeeleza kuwa tetemeko hilo la ardhi, lililotokea hivi karibuni katika mkoa wa Kunar na maeneo jirani ya Afghanistan, ni janga kubwa la asili ambalo limegharimu maisha ya maelfu ya watu na kujeruhi takriban watu elfu mbili (2000) wengine.

Katika taarifa hiyo:

Hamas imeeleza huzuni yake ya kina kuhusu tukio hilo na kuomba rehema kwa marehemu , pamoja na kuwatakia majeruhi uponyaji wa haraka .

Pia imesisitiza kuwa iko pamoja na wananchi wa Afghanistan , wakiwemo walioathirika moja kwa moja, na kwamba ummah wa Kiislamu unapaswa kusimama pamoja katika nyakati ngumu kama hizi.

Taarifa hiyo imesisitiza kuwa ushirikiano na mshikamano kati ya mataifa ya Kiislamu ni muhimu sana hasa wakati wa maafa ya kibinadamu, na Hamas inafanya kila juhudi kufikisha ujumbe wa mshikamano kwa watu wa Afghanistan.

