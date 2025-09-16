Pendekezo la Iraq la kufanya mkutano kati ya Iran na nchi za Kiarabu huko New York

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu Asharq, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq ilitangaza Jumapili kwamba Waziri wa Mambo ya Nje Fuad Hussein, wakati wa mkutano na Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, Sayyid Abbas Araghchi, alipendekeza kufanya mkutano wa pamoja kati ya nchi za Kiarabu za Ghuba, Iraq na Iran pembeni mwa mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili kuimarisha mazungumzo na uratibu wa kikanda.

Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Iraq na Iran ulifanyika kando ya mkutano wa jana wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa lengo la kuandaa njia ya mkutano wa dharura wa leo wa Qatar.

Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq ilisema kuwa pande hizo mbili zilijadili njia za kuimarisha uhusiano wa pamoja kati ya Tehran na Baghdad na maendeleo ya hivi karibuni katika kanda na duniani.

Pia ilitangazwa kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Iraq na Iran walisisitiza umuhimu wa uadilifu wa eneo la Syria kutokana na uchokozi wa utawala wa Kizayuni.