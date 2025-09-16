Bi Mujtahida Saffati: Vyuo vya kidini vya wanawake vinapaswa kuchukua uongozi wa kielimu wa wanawake katika ulimwengu wa Kiislamu

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Qom, Iran – Katika hafla ya pamoja ya kuanza mwaka mpya wa masomo iliyoandaliwa katika ukumbi wa "Baidari Islami" wa taasisi ya Jami'at al-Zahra (s.a), Bibi Mujtahida Saffati, mmoja wa walimu mashuhuri wa vyuo vya kidini vya wanawake, alihutubia kama mzungumzaji wa nne wa siku hiyo.

Mada kuu mbili: Masuala ya Nafsi na Masomo ya Kidini

Akiweka msisitizo juu ya hadhi ya juu ya Jami'at al-Zahra (s.a) kama moja ya taasisi kubwa za kielimu kwa wanawake katika ulimwengu wa Kiislamu, Bibi Saffati alijikita kwenye mada mbili kuu:

Masuala ya nafsi (umuhimu wa kujisafisha kiroho) Masuala ya kitaaluma ya kidini (Hawza)

Kujisafisha nafsi kabla ya kutafuta elimu

Alisema:

"Kama tukidhani kuwa mafanikio yanapatikana kwa kujifunza tu, basi tunakosea."

Akinukuu hadith ya Imam Ja’far al-Sadiq (a.s), alisisitiza kuwa:

"Iwapo unataka elimu, basi kwanza tafuta maana halisi ya utumishi wa kweli kwa Mwenyezi Mungu."

Alielezea hakika ya ‘ubudiyyah (utumishi wa kweli kwa Mungu) kuwa ni kujisalimisha kabisa kwa Mola na kuzingatia amri na makatazo Yake katika maisha yote.

Kukwepa majukumu: Chanzo cha matatizo ya kijamii

Bibi Saffati alizungumzia hali ya sasa ya jamii na kusema:

"Jamii ya leo inakwepa majukumu ya kidini na kiroho."

Alisisitiza kuwa:

"Kuwa na mtazamo wa majukumu (taklif) ya Kiislamu si mzigo, bali ni ishara ya upendo wa Mungu kwa waja wake."

Akaeleza kuwa kukwepa taklif ndiyo chanzo cha matatizo mengi kama vile:

Kuvurugika kwa familia

Uvaaji usio wa heshima (bad-hijabi)

Kutojali maadili ya jamii

Akaongeza:"Nyinyi wanafunzi wa dini mna jukumu la kuifanya jamii kuwa yenye kufuata majukumu ya kidini (taklif-madar)."

Nguzo 3 za mafanikio kwa wanafunzi wa dini (hawza)

1. Ikhlasi na Taqwa (uchamungu):

Akinukuu Qur'an: "Na mcheni Mwenyezi Mungu, naye atakufundisheni (elimu)"

Akaeleza kuwa uchamungu huleta ufahamu wa ndani (basira).

2. Kushikamana na uongozi wa Kiislamu (Wilaya) na kutawassali kwa Ahlul-Bayt (a.s):

Alinukuu ushauri wa Ayatullah Bahjat kuhusu kutawassali kwa Bibi Fatimah Zahra (s.a).

Alisisitiza kuwa njia ya kumuendea Mungu ni kupitia Ahlul-Bayt, kama ilivyo katika Ziyarat Jami’a Kabira.

3. Kuheshimu haki za wengine:

Hasa haki za mume, watoto, ndugu na walimu.

Alisisitiza kuwa mwanafunzi wa dini anatakiwa kuwa mfano wa maadili.

Wito kwa wanawake Waislamu: Chukueni uongozi wa kielimu wa Ulimwengu wa Kiislamu

Katika hitimisho la hotuba yake, Bibi Saffati alisema:

"Lazima tuwe na malengo makubwa. Vyuo vyetu kama Jami’at al-Zahra (s.a) vinapaswa kuchukua uongozi wa kielimu wa wanawake katika Ulimwengu wa Kiislamu."

Akaongeza:

"Wanawake waliosoma vizuri na waliobobea, wakizungumza katika mikutano mikubwa ya Kiislamu kwa kutumia Qur’an na hadith, wanaweza kuonyesha ustaarabu wa Kiislamu na kusaidia kujenga umoja wa Kiislamu."