Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa Urusi katika IAEA, katika mahojiano na Al Mayadeen, alitangaza: "Urusi na China hivi karibuni watawasilisha mpango wa pamoja wa kutatua mgogoro wa nyuklia wa Iran."

Pia, akilaani msimamo wa nchi za Ulaya, aliongeza: "Vitendo vya Ulaya vimepunguza mbinu ya kisiasa, juhudi za kidiplomasia na kiwango cha ushirikiano kati ya IAEA na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

Vasily Nebenzia, mwakilishi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa, pia alisisitiza wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama: "Nchi zilizotia saini mkataba wa nyuklia wa Iran hazina haki ya kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Tehran."

Aliongeza: "Hatua za troika ya Ulaya kurejesha vikwazo dhidi ya Iran hazina uhalali wa kisheria."

Mwakilishi wa Urusi alifafanua: "Nchi za Ulaya zinakataa njia ya kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, na kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran haina uhalali wa kisheria." Nebenzia alisisitiza baada ya azimio la kuendelea kufuta vikwazo dhidi ya Iran kutoidhinishwa: "Urusi inalaani kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran."

Alisema: "Kufuta vikwazo (dhidi ya Iran) ni uamuzi pekee sahihi. Tunashangaa kwamba Korea Kusini imeamua kuendana na mbinu za uharibifu za Magharibi!" Nebenzia aliongeza: "Sio siri kwamba lengo la Uingereza, Ufaransa, na Ujerumani ni kutumia Baraza la Usalama kama njia ya kushinikiza serikali inayojaribu kutetea maslahi yake."