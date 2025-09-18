Saudi Arabia na Pakistan zatia saini "Mkataba wa Pamoja wa Ulinzi wa Kimkakati"

Kulingana na ripoti ya "SPA", mkataba huu ulihitimishwa ndani ya mfumo wa "ushirikiano wa kihistoria" kati ya Saudi Arabia na Pakistan, na kwa kuzingatia uhusiano wa kindugu, mshikamano wa Kiislamu na kulingana na maslahi ya pamoja ya kimkakati na ushirikiano wa ulinzi kati ya nchi hizo mbili.

SPA ilitangaza: "Utiaji saini wa makubaliano haya umefanyika ndani ya mfumo wa juhudi za nchi mbili kuimarisha usalama wao wenyewe na kuleta usalama na amani katika mkoa na ulimwengu."

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la serikali la Saudi, makubaliano haya yametiwa saini kwa lengo la kukuza vipimo vya ushirikiano wa ulinzi kati ya Riyadh na Islamabad na kuimarisha kizuizi cha pamoja dhidi ya shambulio lolote linalowezekana. SPA iliongeza: "Makubaliano yanasema kuwa shambulio lolote kwa mojawapo ya nchi hizo mbili litahesabiwa kuwa shambulio kwa zote mbili."