Jibu la Kabul kwa Trump: Uwepo wa Marekani nchini Afghanistan hauna uwezekano

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Zakir Jalali, mshauri wa waziri wa mambo ya nje na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Taliban, ametangaza kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika ardhi ya Afghanistan umewezeshwa kabisa.

Kauli hii imetolewa kama jibu kwa maneno ya Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, kuhusu umuhimu wa kurejesha kambi ya kijeshi ya Bagram.

Jalali katika mahojiano na shirika la habari la Sputnik alisema: “Watu wa Afghanistan hawakubali uwepo wa kijeshi wa mataifa ya nje kamwe, na hili limezingatiwa katika makubaliano ya Doha.”

Aliongeza: “Afghanistan na Marekani zinaweza kuendeleza uhusiano wa kisiasa na kiuchumi kwa misingi ya heshima ya pande zote na maslahi ya pamoja, bila haja ya kuwepo kwa kambi za kijeshi za Marekani nchini Afghanistan.”

Trump alitangaza Alhamisi kwamba Washington inakusudia kurejesha kambi ya Bagram na alionyesha umuhimu wake wa kimkakati kwa kuwa iko karibu na China.

Hapo awali, Fasiuddin Fatrat, mkuu wa jeshi la serikali ya Taliban, aliwasisitiza kuwa serikali hiyo haitajadili na nchi yoyote—pamoja na Marekani—kuhusu kambi ya Bagram.

Alibainisha kwamba hata uwepo wa mwanajeshi mmoja wa kigeni nchini Afghanistan haukubaliki kwa serikali ya Kiislamu ya Afghanistan, na Kabul haitasaini makubaliano yoyote na Marekani au nchi nyingine kuhusu kambi ya Bagram.