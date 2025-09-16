Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu TASS, Politico, likinukuu mwanadiplomasia na afisa wa Ulaya, liliandika kwamba Umoja wa Ulaya, ambao ulitarajiwa kuwasilisha kifurushi cha 19 cha vikwazo dhidi ya Urusi kesho (Septemba 17), umeahirishwa kwa muda usiojulikana!

Kulingana na vyanzo vya Politico, kifurushi cha 19 cha vikwazo hakitarajiwi kutangazwa kesho na Tume ya Ulaya haijabainisha tarehe mpya ya uzinduzi rasmi wa vikwazo hivi.

Politico ilikumbusha kwamba kucheleweshwa huku kulitokea kwa sababu Umoja wa Ulaya umebadilisha mwelekeo wake kutoka kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi na kuhamia kwenye kushinikiza Slovakia na Hungary "kupunguza utegemezi wao wa mafuta ya Moscow."

Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana kwamba yuko tayari kuweka vikwazo dhidi ya Urusi, lakini kwa masharti kwamba Waaulaya wafanye vivyo hivyo. Kulingana naye, Washington haiwezi kukubali kuchukua hatua kamili dhidi ya Urusi wakati nchi za Ulaya zikiendelea kununua mafuta ya Urusi.

Sharti jingine la Trump ni kuweka ushuru wa asilimia 50 hadi 100 kwa China. Kulingana na rais wa Marekani, hatua kama hizo zitasaidia kumaliza mgogoro wa Ukraine, na baada ya kumalizika kwa vita, ushuru uliowekwa utafutwa.