Macho ya Zelensky yametazama mikono ya Amerika; Patriot kwa ajili ya anga, pesa kwa ajili ya ardhi!

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Anadolu, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa nchi hiyo iko tayari kuzalisha silaha kwa pamoja na washirika wake wa kimataifa na kwa sasa inasubiri maamuzi ya Marekani kuhusu utoaji wa ulinzi wa anga wa Patriot na ufadhili wa mpango wa PURL.

Zelensky, akibainisha kuwa uwezo wa ndege zisizo na rubani za Ukraine tayari umeonyesha athari zake, alisema: "Tumependekeza kwa Marekani kununua idadi inayohitajika ya mifumo. Zaidi ya hayo, pendekezo letu kuhusu ndege zisizo na rubani pia liko mezani. Zaidi ya dola bilioni 2 tayari zimewekezwa katika mpango huu na dola bilioni 1.5 zaidi zimetangazwa. Tunasubiri mapato haya na, matokeo yake, vifaa. Sehemu kubwa pia inategemea washirika wetu; tuna uhusiano mzuri na Ulaya na tunasubiri maamuzi kutoka Marekani, haswa kuhusu Patriots, ambalo ni suala muhimu sana."

Mpango wa PURL au "Orodha ya Mahitaji ya Ukraine kwa Kipaumbele," ambao umezinduliwa na Marekani na NATO, umeundwa ili kuharakisha utoaji wa silaha na vifaa kwa Ukraine ili kuimarisha uwezo wake wa ulinzi.

Rais wa Ukraine alisisitiza kwamba nchi hiyo "imetoa mapendekezo mazito si tu kuhusu uwekezaji katika uzalishaji wa vifaa nchini Ukraine bali pia ujenzi wa viwanda vya pamoja nje ya nchi."

Aliongeza: "Kwa mara ya kwanza katika historia, Ukraine ina mstari wa uzalishaji wa silaha wa pamoja na wa kisasa na nchi zenye nguvu. Ushirikiano na Ulaya umeongezeka na sehemu kubwa inategemea maamuzi ya Washington."

Waziri wa Ulinzi wa Ukraine Denys Shmyhal hapo awali alisema kuwa amefanya "mkutano muhimu" huko Kyiv na Andrius Kubilius, Kamishna wa Ulinzi na Nafasi wa Umoja wa Ulaya, na kujadili mpango wa "Kitendo cha Usalama kwa Ulaya/SAFE," ambapo nchi 19 zimejiunga hadi sasa.

Mpango huu ni mpango mpya wa Umoja wa Ulaya ambao unatoa mikopo ya riba ya chini ya dola bilioni 150 kwa wanachama wa umoja ili kuimarisha uwezo wao wa ulinzi.