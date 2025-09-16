Ziara ya afisa wa usalama wa Urusi nchini Iraq

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi, Sergei Shoigu, amewasili katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, kwa ziara ya kikazi ili kukutana na maafisa wa kisiasa na kijeshi wa nchi hiyo.

Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi alitangaza kuwa katika mikutano hii, msisitizo utawekwa kwenye msaada wa Moscow kwa kuimarisha na kupanua ushirikiano wa usalama na Iraq. Pia, njia za kupanua uhusiano wa pande mbili kati ya Iraq na Urusi, pamoja na masuala ya kikanda, zimepangwa kujadiliwa.