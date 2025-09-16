Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la TASS, Alexey Likhachev, Mkurugenzi Mkuu wa Rosatom, alisema leo Jumatatu kwamba Mkutano Mkuu wa taasisi hii umekuwa "sana wa kisiasa" mwaka huu.

Mkurugenzi Mkuu wa Rosatom aliendelea: "Matukio katika Mashariki ya Kati (Asia Magharibi) hayakuacha nafasi kwa mmoja wa wasemaji kutathmini na kutoa maoni yao kuhusu mashambulizi (uvamizi haramu na usio halali wa Marekani dhidi ya Iran) na mpango wa nyuklia wa Iran."

Alexey Likhachev, kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, aliongeza: "Utatuzi wa masuala yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran unawezekana tu kupitia njia za kidiplomasia."

Aliongeza kuwa Moscow inakaribisha makubaliano ya Septemba 9 kati ya Iran na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kuhusu kurejesha ulinzi wa shirika hilo.

Afisa huyo wa Urusi alibainisha: "Huu ni mfano mzuri wa jinsi ya kutatua kazi ngumu zaidi kupitia mazungumzo. Urusi iko tayari kushiriki kwa njia yoyote iwezekanayo katika kutafuta suluhisho za mazungumzo kulingana na sheria ya kimataifa na kwa mujibu wa Kifungu cha 4 cha Mkataba wa Kuzuia Usambazaji wa Silaha za Nyuklia (NPT)."



