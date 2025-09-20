Venezuela: Marekani Imetumia Kombora na Silaha za Nyuklia Dhidi Yetu

Kulingana na shirika la habari la Mehr, likinukuu kutoka "TRT", Venezuela imetangaza kuwa imeuomba Umoja wa Mataifa kuchunguza mashambulizi ya Marekani yaliyosababisha vifo vya watu 14 katika angalau boti 2 katika maji ya kimataifa karibu na pwani ya nchi hiyo.

Kulingana na ripoti ya vyombo vya habari, Tarek William Saab, Mwanasheria Mkuu wa Venezuela, alitoa taarifa akisema: "Matumizi ya kombora na silaha za nyuklia kuwaua wavuvi wasio na silaha katika boti ndogo ni jinai dhidi ya ubinadamu ambayo lazima ichunguzwe na Umoja wa Mataifa."

Donald Trump, Rais wa Marekani, hapo awali alidai kwamba vikosi vya nchi hiyo vilivyoko katika eneo la Caribbean, vilivamia tena meli iliyokuwa ikisafirisha dawa za kulevya na kuwaua watu 3 katika mchakato huo!

Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii unaoitwa "Truth Social" kwamba "shambulio hili la moja kwa moja na la kifo lilifanywa kwa amri yake katika eneo la mamlaka ya Kamandi ya Kusini ya Marekani"; eneo ambalo linajumuisha nchi 31 katika Amerika Kusini na Kati na Caribbean.

Wakati huo huo, "Vladimir Padrino Lopez", Waziri wa Ulinzi wa Venezuela, alisisitiza: "Kile ambacho Marekani inafanya, kwa kweli ni vita isiyojulikana na kwa sababu hii ni muhimu kuongeza kiwango cha utayari wa kiutendaji wa vikosi vya jeshi vya Venezuela."

Pia, akirejelea matukio ya hivi karibuni huko Qatar, alisema: "Angalia kile kilichotokea sasa hivi huko Qatar, ambayo ni mshirika wa Marekani na mwenyeji wa kituo cha kijeshi cha Marekani."