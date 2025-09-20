Ajali ya Anga huko Washington; Wanajeshi 4 Wameuawa

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Associated Press, wanajeshi wanne wameuawa baada ya helikopta ya jeshi la Marekani aina ya "Black Hawk MH-60" kuanguka karibu na kituo cha kijeshi katika jimbo la Washington.

Kamandi ya Operesheni Maalum ya Jeshi la Marekani ilitangaza kwamba helikopta hiyo ilianguka wakati wa misheni ya mafunzo magharibi mwa kituo cha pamoja cha "Lewis-McChord". Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo unaendelea.

Shirika la Kitaifa la Hali ya Hewa la Marekani limesema kwamba anga wakati wa ajali ilikuwa wazi kwa kiasi kikubwa na upepo mdogo ulikuwa ukivuma kutoka kusini.