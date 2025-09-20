Marekani Yashambulia Boti ya Tatu katika Eneo la Caribbean; Trump: Walanguzi 3 Wameuawa

Kulingana na shirika la habari la Abna, Donald Trump, Rais wa Marekani, alidai kwamba vikosi vya nchi hiyo vilivyoko katika eneo la Caribbean, vimevamia tena meli iliyokuwa ikisafirisha dawa za kulevya na kuwaua watu watatu katika mchakato huo.

Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii unaoitwa "Truth Social" kwamba "shambulio hili la moja kwa moja na la kifo lilifanywa kwa amri yake katika eneo la mamlaka ya Kamandi ya Kusini ya Marekani"; eneo ambalo linajumuisha nchi 31 katika Amerika Kusini na Kati na Caribbean.

Aliongeza: "Habari zilizothibitishwa zilionyesha kwamba meli hiyo ilikuwa ikisafirisha dawa za kulevya na ilikuwa ikiihamisha kwenye njia inayojulikana ya ulanguzi kwa lengo la kuipa sumu Marekani. Katika shambulio hili, walanguzi watatu wa dawa za kulevya waliokuwemo ndani ya meli iliyokuwa ikisafiri katika maji ya kimataifa waliuawa. Hakuna hata mmoja wa vikosi vya Marekani aliyejeruhiwa katika shambulio hili."