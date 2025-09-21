Azimio lako thabiti na kazi ngumu vimelifurahisha taifa na kuipa heshima nchi.

Kulingana na shirika la habari la Abna, Mheshimiwa Ayatullah Khamenei, katika ujumbe wake, alitoa pongezi kwa timu ya taifa ya mieleka ya Kigiriki na Kirumi kwa ushindi wao katika mashindano ya dunia, na kuwashukuru "wanariadha, makocha, na mameneja" kwa kulifurahisha taifa na kuipa heshima nchi.

Ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ni kama ifuatavyo: "Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Nawapongeza mabingwa vijana wa mieleka ya Kigiriki na Kirumi. Azimio lako thabiti na kazi ngumu, pamoja na ya ndugu zenu katika mieleka ya Free Style, vimelifurahisha taifa na kuipa heshima nchi. Namuomba Mwenyezi Mungu akupeni heshima na ushindi, na nawapongeza wanariadha, makocha, na mameneja. Seyyed Ali Khamenei 30 Shahrivar 1404"

Timu ya taifa ya mieleka ya Kigiriki na Kirumi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baada ya miaka 11 na kwa mara ya pili, iliweza kushinda kwa nguvu taji la ubingwa wa dunia katika mashindano ya Zagreb 2025. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya michezo ya nchi yetu kwamba timu za taifa za mieleka ya Free Style na Kigiriki na Kirumi zinashinda taji la ubingwa wa dunia wakati huo huo katika mashindano moja.