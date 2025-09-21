Mwisho mzuri kwa wanamieleka wa Irani; Kuangaza na Medali 8 za Dhahabu, Fedha na Shaba.

Kulingana na shirika la habari la Abna, mashindano ya ubingwa wa dunia wa mieleka ya Kigiriki na Kirumi kwa watu wazima yalifanyika kuanzia Shahrivar 27 hadi 30 huko Zagreb, Croatia. Mwishoni, timu ya Irani ilishinda medali za dhahabu kupitia Saeed Esmaeili (kilo 67), Gholamreza Farrokhi (kilo 82), Mohammad Hadi Saravi (kilo 87) na Amin Mirzazadeh (kilo 130). Medali za fedha zilishindwa na Payam Ahmadi (kilo 55) na Alireza Mohmedi (kilo 87). Medali za shaba zilishindwa na Mohammad Mehdi Keshtkar (kilo 63) na Seyyed Daniyal Sohrabi (kilo 67).

Katika uainishaji wa timu, Iran ilishika nafasi ya kwanza kwa pointi 180, ikiwa na tofauti ya pointi 91 na timu ya pili. Baada ya Irani, timu ya Azerbaijan ilishika nafasi ya pili kwa pointi 89, na Uzbekistan ilishika nafasi ya tatu kwa pointi 72.

Ubingwa huu umepatikana wakati ambapo timu ya taifa ya mieleka ya Free Style pia ilikuwa imeshinda ubingwa katika mashindano hayo. Tukio hili ni la kihistoria kwa mieleka ya Irani kwani timu mbili za taifa za mieleka, za Free Style na Kigiriki na Kirumi, zimeweza kushinda ubingwa wa dunia wakati huo huo katika mashindano hayo.