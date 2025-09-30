Dau la Trump lisilo na Maana: Uwezekano wa Iran Kujiunga na Makubaliano ya Abraham!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, Rais wa Marekani, Trump, alitoa dai lisilo na maana katika mkutano wa waandishi wa habari wa pamoja na Netanyahu, akiona kuwa inawezekana kwa Iran kujiunga na Makubaliano ya Abraham!

Siku ya Jumatatu, Septemba 29 (7 Mehr), alisema: "Ni nani anayejua, labda hata Iran inaweza kuingia kwenye makubaliano haya... Kwa kweli ninaamini hivyo. Lakini wanaweza kuwa mmoja wa wanachama."

"Makubaliano ya Abraham" ni jina la mkataba unaoitwa amani ambao Trump aliufanikisha wakati wa muhula wake wa kwanza wa urais kati ya Israel na nchi kadhaa za Kiislamu, ambapo Israel ilifanya mahusiano yake ya kidiplomasia kuwa ya kawaida na nchi nne za Kiarabu.

Katika mkutano huo wa waandishi wa habari, Trump alidai kuwa Benjamin Netanyahu amekubaliana na mpango wa amani wa Marekani kwa Gaza, ambao unalenga kukomesha vita vinavyoendelea kwa karibu miaka miwili katika eneo hilo. Mpango huu unajumuisha kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina, kuondolewa kwa hatua kwa hatua kwa vikosi vya Israel kutoka Gaza, kunyang'anywa silaha kwa Hamas, na kuunda serikali ya mpito inayoongozwa na chombo cha kimataifa.