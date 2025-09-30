Taliban Imekata Kabisa Intaneti ya Afghanistan!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, katika kuendeleza vizuizi vya Intaneti nchini Afghanistan, upatikanaji wa huduma za Intaneti na mawasiliano umekatika kabisa nchi nzima kuanzia saa kumi na moja jioni Jumatatu (Septemba 29) kwa saa za Afghanistan.

NetBlocks iliandika kwamba mawasiliano ya simu na Intaneti yameacha kufanya kazi katika sehemu nyingi za Afghanistan. Shirika la NetBlocks pia lilitangaza kuwa, kulingana na viashiria vya moja kwa moja, muunganisho wa Intaneti nchini Afghanistan umepungua hadi asilimia 14 tu ya kiwango cha kawaida, na "karibu usumbufu kamili" katika huduma za mawasiliano unatawala nchi nzima.

The Guardian: Afghanistan imekabiliwa na kukatika kwa Intaneti kote nchini baada ya Taliban kuagiza kukatwa kwa nyaya za fiber optic katika majimbo kadhaa. Kundi la Taliban limeamua kuzuia huduma za Intaneti nchini Afghanistan tangu wiki kadhaa zilizopita, na vizuizi hivi vilikuwa vimeanza kutumika katika baadhi ya maeneo ya nchi.

Taliban wamesema kuwa hatua hii imechukuliwa kwa ajili ya "kuzuia ufisadi"!

Kwa mujibu wa vyombo vya habari, baadhi ya maafisa wa kundi la Taliban wameweza kuunganishwa na Intaneti kupitia mtandao wa satelaiti wa Starlink, wakati upatikanaji wa umma kwa Intaneti nchini Afghanistan umekatika.