Dkt. Pezeshkian: Utekelezaji wa Snapback na Kurejeshwa kwa Vikwazo ni Tendo Haramu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Dkt. Masoud Pezeshkian katika mkutano na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, akishukuru kwa jitihada zake za kuleta amani na pia kwa misimamo yake sahihi kuhusu vita vya Gaza, alisema: Kwa bahati mbaya, uhalifu na mauaji ya halaiki huko Gaza yanaendelea kutokea wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halijachukua hatua yoyote, hata kiwango cha kulaani, kusitisha vita hivi.

Rais aliongeza kuwa licha ya Iran kutekeleza ahadi zake na upinzani wa Urusi na China dhidi ya utekelezaji wa 'snapback', utekelezaji wake na kurejeshwa kwa vikwazo ni tendo lisilo la kimaadili na haramu.

Dkt. Pezeshkian alionyesha matumaini kwamba Katibu Mkuu atatumia uwezo wake kuzuia hatua hii.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa pia, katika mkutano huu, akielezea juhudi zake na za Umoja wa Mataifa katika kulaani Israel kusitisha vita hivi, alifafanua: Umoja wa Mataifa umepoteza wafanyakazi wake mia kadhaa katika vita hivi.

Guterres alionyesha matumaini kwamba katika siku za mwisho zilizobaki kabla ya utekelezaji wa Utaratibu wa Kichochezi (Trigger Mechanism), suluhisho la kidplomasia litapatikana kwa suala hili na tusishuhudie kurejeshwa kwa vikwazo.