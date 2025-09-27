Ziyad al-Nakhala: Taifa la Palestina Halitasalimu kwa Wauaji na Halitapuuza Haki Zake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Katibu Mkuu wa Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina alisisitiza kwamba taifa la Palestina halitawahi kusurubu kwa wauaji wahalifu na halitaacha haki zake halali, licha ya kujitolea kwa namna yoyote.

Ziyad al-Nakhala, akijibu matamshi ya hivi karibuni ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Israel unaokalia, katika Umoja wa Mataifa, alisema: "Vitisho vya Netanyahu dhidi ya Muqawama na taifa la Palestina si jambo jipya, na taifa la Palestina, ambalo limepanga bendera ya Muqawama kwa zaidi ya miaka mia moja, halitaathiriwa na vitisho hivi na uongo."

Kwa upande mwingine, Mustafa al-Barghouti, Katibu Mkuu wa Harakati ya Mpango wa Kitaifa wa Palestina, pia alisema katika mahojiano na kituo cha Al Mayadeen kwamba kile kilichotokea katika Umoja wa Mataifa kinaonyesha kuongezeka kwa kutengwa kwa Israel katika uwanja wa kimataifa.

Aliita hotuba ya Netanyahu "iliyojawa na uongo uliomweka mhalifu katika nafasi ya mwathiriwa" na akasisitiza: "Dunia inabadilika, na Israel itatengwa zaidi siku baada ya siku."

Mwishoni, al-Barghouti alisema: "Netanyahu anaipeleka Israel kwenye kutengwa kwake kwingi zaidi katika historia, na tabia yake inaweza kulinganishwa tu na ile ya viongozi wa Nazi."