Barack Obama: Kupuuza Mgogoro wa Kibinadamu huko Gaza Hakukubaliki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Barack Obama, Rais wa zamani wa Marekani, katika hotuba yake huko Dublin, Ireland, alikosoa vikali operesheni za kijeshi za Israel katika Ukanda wa Gaza na akataka kuundwa kwa serikali huru ya Palestina.

Obama, akielezea uharibifu unaoendelea huko Gaza, alisema: "Hakuna uhalali wa kijeshi wa kuendeleza uharibifu wa kile ambacho tayari kimegeuzwa kuwa magofu."

Alisisitiza kwamba "watoto hawapaswi kuruhusiwa kufa kwa njaa" na akaongeza: "Kupuuza mgogoro wa kibinadamu huko Gaza hakukubaliki."

Obama pia aliwakosoa viongozi wa kisiasa kwa "kutokuwa na uwezo wa kutatua migogoro" na hasa alimtaja Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Alisema: "Hatukukubaliana daima na Netanyahu" na akaongeza kuwa kutokana na ukosoaji wake wa wazi kwa wanasiasa, hakuwa maarufu sana katika eneo hilo.

Matamshi haya adimu kutoka kwa Obama kuhusu vita vya Gaza yanakuja wakati huo huo na Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York, ambapo suala la mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza liko juu ya ajenda ya kimataifa.

Wakati huo huo, Ijumaa, Netanyahu, akijibu wimbi la hivi karibuni la utambuzi wa nchi ya Palestina na baadhi ya serikali za Magharibi, alielezea hatua hii kama "kujisalimisha kwa shinikizo la vyombo vya habari vya upendeleo, maeneo bunge ya Kiislamu yenye msimamo mkali, na mikusanyiko ya chuki dhidi ya Wayahudi".